Kamyon bariyere çarparak devrildi

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Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan kamyon devrildi. Kamyon sürücüsü kazayı yaralanmadan atlatırken, devrilen kamyon AlanyaAntalya Karayolunun uzun süre araç trafiğine kapanmasına neden oldu.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Alanya istikametinden gelip Antalya istikametine gitmekte olan Nimet Kılınç’ın kullandığı 07 JZ 781 plakalı kapalı kasa kamyonun, Manavgat SorgunOtogar Köprülü kavşağı çıkışında bariyerlere çarptıktan sonra devrilmesi sonucunda meydana geldi. Araç sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlatırken, yoldan geçmekte olan diğer sürücülerin de yardımıyla araçtan çıktı.

Kaza yapan araç, köprülü kavşağın Antalya istikametinde sağ şeridin trafiğe kapanmasına neden olurken, trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten verildi. Aracın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

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