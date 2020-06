Yüzdeki kesik izleri tarih oluyor ALKÜ’den ağız içinden endoskopik tedavi yöntemi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, çene ve yüz kemiğinde kırıkları bulunan hastaları endoskopik müdahale ile iyileştiriyor.

Trafik kazaları, yüksekten düşme ve yüze alınan darbe gibi çeşitli sebeplerle ortaya çıkan ve tedavisi bir hayli zor olan çene ve yüz kemiği kırıkları, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği ile Kulak, Burun ve Boğaz Kliniğinin ortaklaşa operasyonları sayesinde endoskopik (kapalı ve izsiz) yöntemle tedavi ediliyor. Türkiye’de İstanbul, Ankara ve Konya gibi birkaç merkezde uygulanabilen yöntem, Akdeniz Bölgesi’nde bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu yöntemle tedavi edilen hastalar, yüzlerinde hiçbir kesi izi olmadan ve sinir hasarına maruz kalmadan sağlığına kavuşabiliyor.

Konuyla ilgili ALKÜ Rektörlük Binası’nda basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Aslan, Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Seçkin Aydın Savaş ve Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Gözde Orhan Kubat katıldı.



“ALKÜ tarihe not düştü"

Endoskopik tedavi yönetimini gerçekleştiren hocalara teşekkür eden Rektör Kalan, “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıp Fakültemiz ile Sağlık Bakanlığımızın ortaklaşa çalıştığı bir kurumdur. Genç ve dinamik bir hastane olması hasebiyle hastanemiz bünyesinde bir takım yeni çalışmalar yürütülmektedir. Tıp Fakültemiz gün geçtikçe güçlenmekte ve yeni istihdamlar ile aramıza alanında başarılı hekimlerimiz ile cerrahlarımız katılıyor. Bugün bir arada bulunmamızı mümkün kılan önemli bir hadise var, bunları sizinle paylaşmak istedik. Yanımızda çok değerli iki hekimimiz bulunmakta ve bugün bizlere yaptıkları operasyonla ilgili kıymetli bilgiler verecekler. Alanya özellikle motosiklet kazalarının yoğun yaşandığı bir yer. Keşke hiç yaşanmasa da bunlara gerek duyulmasa. Hocalarımız gerçekleştirdikleri operasyon ile yüzde kalıcı bir hasar bırakmadan kesi ve dikiş anlamında küçük bir kesi ile yani görünmeyen bir kesi ile endoskopik bir cerrahi müdahale gerçekleştirdiler. Plastik cerrahisinde endoskopi uygulamalarının çok yaygın olmadığını biliyoruz. Özellikle Ankara, İstanbul’dan sonra Konya bu anlamada ön plana çıkıyor. Bu türden bir endoskopik operasyonun yapıldığı dördüncü merkez olarak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarihe bir not düşmüştür. Bu bağlamda başta Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun desteklerini ifade etmemiz gerekiyor. Ben huzurlarınızda Sayın Başhekimimize, çalışanlarımıza ve özellikle de bu operasyonu gerçekleştiren cerrah arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.



“İki hastamızı başarıyla tedavi ettik"

ALKÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Seçkin Aydın Savaş, “Yüz kemikleri kırıklarını trafik kazaları, yüksekten düşme ve yüze alınan darbeler sonucu sıklıkla görmekteyiz. Bazı kırık bölgelerine onarım için ulaşabilmek adına açık teknikle büyük cerrahi kesiler yapmaktayız. Bunun sonucunda büyük izler, yüz siniri felci ve göz kapağı problemleri gibi birçok komplikasyon karşımıza çıkmaktadır. Endoskopik yöntem, endoskop denilen ucunda küçük bir kamera bulunan cihaz yardımıyla açarak görmemize gerek kalmadan bu kamera yardımıyla ağız içinden kesi yapılarak veya cilde küçük bir kesi yapılarak kırık hattını görüntüleyebildiğimiz bir yöntemdir. Bu hafta içinde irki hastamızı başarılı geçen operasyonlar ile endoskopik yöntem kullanılarak yüzünde herhangi bir kesi yapmaksızın yüz kırıklarını onararak sağlığına kavuşturduk. Kullandığımız çeşitli açılarda endoskop ile görsel olarak birçok bölgeye ulaşma imkânımız oldu. Bir sonraki hedefimiz daha çok hastamızı bu yöntemle tedavi edip Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan, Sayın Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Erdoğan Aslan ve yine Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ve başhekim yardımcılarımızın desteği ile üniversitemizi ve hastanemizi bu ameliyatların yapıldığı bir merkez haline getirmektir” dedi.



"Yüzdeki kesik izleri tarih oluyor"

ALKÜ Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Anabilim Dalı Dr. Öğrt. Üyesi Gözde Orhan Kubat da, “İlk hastamızın üst çenesinde, göz çukuru tabanında ve elmacık kemiğinde kırıkları vardı. Açık yöntem ile göz kapağından ve göz kenarından kesi yapılarak ulaşılması gerekirdi. Biz endoskopik yöntemle ağız içinden girerek mevcut kırıklar plak ve vidalar yardımıyla onardık. Hastanın göz çukuru tabanı kemik yaması ile onarıldı. Yapılan ameliyat sonu kontrollerinde hastanın göz hareketlerinin doğal olduğu izlendi. Yine geçen hafta içinde gerçekleştirdiğimiz ikinci vakamızda ise alt çene orta hatta ve subkondiler bölge dediğimiz alt çenenin kafatası ile eklem yapan bölgesinin hemen altında kırıkları vardı. Açık yöntemle ulaşabilmek için kulak önünden kesi yapmak gerekirken bu hastalarda endoskopik yöntemle ağız içinden kırık hatlarına ulaştık. Hem yüzde ize neden olmadı hem de bu bölgedeki yüz siniri korunmuş oldu. Her iki hastamızda da ameliyat sonrası gözlemlerimizde kapalı olarak kırıklarımızı onardığımız için göz kapağından ve kulak önünden büyük kesi yapmaksızın sadece ağız içinden girişim yapıldığından hastada ödem, ağrı ve morlukları minimum seviyeye indirdiğimizi tespit ettik. Göz hareketlerinde, ağız hareketlerinde problem yaşanmadı. Hasta daha kısa sürede, daha hızlı şekilde hastaneden taburcu edilebildi. Daha önce değindiğimiz birçok komplikasyondan da korunmuş olduk. Hastanın aktif hayata dönüşünün daha kısa sürede olması ve fonksiyonelliğin korunması bu cerrahinin üstünlüklerindendir. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan, Sayın Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Erdoğan Aslan ve yine Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ve başhekim yardımcılarının ile KBB ABD başkanı Doç. Dr. Caner Şahin’e destekleri için teşekkürü bir borç biliriz” şeklinde konuştu.

