Yüzdeki kesik izleri tarih oluyor ALKÜ’den ağız içinden endoskopik tedavi yöntemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüzdeki kesik izleri tarih oluyor ALKÜ’den ağız içinden endoskopik tedavi yöntemi

İHA

Yüzdeki kesik izleri tarih oluyor ALKÜ’den ağız içinden endoskopik tedavi yöntemi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, çene ve yüz kemiğinde kırıkları bulunan hastaları endoskopik müdahale ile iyileştiriyor.
Trafik kazaları, yüksekten düşme ve yüze alınan darbe gibi çeşitli sebeplerle ortaya çıkan ve tedavisi bir hayli zor olan çene ve yüz kemiği kırıkları, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği ile Kulak, Burun ve Boğaz Kliniğinin ortaklaşa operasyonları sayesinde endoskopik (kapalı ve izsiz) yöntemle tedavi ediliyor. Türkiye’de İstanbul, Ankara ve Konya gibi birkaç merkezde uygulanabilen yöntem, Akdeniz Bölgesi’nde bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu yöntemle tedavi edilen hastalar, yüzlerinde hiçbir kesi izi olmadan ve sinir hasarına maruz kalmadan sağlığına kavuşabiliyor.
Konuyla ilgili ALKÜ Rektörlük Binası’nda basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Aslan, Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Seçkin Aydın Savaş ve Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Gözde Orhan Kubat katıldı.

“ALKÜ tarihe not düştü"
Endoskopik tedavi yönetimini gerçekleştiren hocalara teşekkür eden Rektör Kalan, “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıp Fakültemiz ile Sağlık Bakanlığımızın ortaklaşa çalıştığı bir kurumdur. Genç ve dinamik bir hastane olması hasebiyle hastanemiz bünyesinde bir takım yeni çalışmalar yürütülmektedir. Tıp Fakültemiz gün geçtikçe güçlenmekte ve yeni istihdamlar ile aramıza alanında başarılı hekimlerimiz ile cerrahlarımız katılıyor. Bugün bir arada bulunmamızı mümkün kılan önemli bir hadise var, bunları sizinle paylaşmak istedik. Yanımızda çok değerli iki hekimimiz bulunmakta ve bugün bizlere yaptıkları operasyonla ilgili kıymetli bilgiler verecekler. Alanya özellikle motosiklet kazalarının yoğun yaşandığı bir yer. Keşke hiç yaşanmasa da bunlara gerek duyulmasa. Hocalarımız gerçekleştirdikleri operasyon ile yüzde kalıcı bir hasar bırakmadan kesi ve dikiş anlamında küçük bir kesi ile yani görünmeyen bir kesi ile endoskopik bir cerrahi müdahale gerçekleştirdiler. Plastik cerrahisinde endoskopi uygulamalarının çok yaygın olmadığını biliyoruz. Özellikle Ankara, İstanbul’dan sonra Konya bu anlamada ön plana çıkıyor. Bu türden bir endoskopik operasyonun yapıldığı dördüncü merkez olarak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarihe bir not düşmüştür. Bu bağlamda başta Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun desteklerini ifade etmemiz gerekiyor. Ben huzurlarınızda Sayın Başhekimimize, çalışanlarımıza ve özellikle de bu operasyonu gerçekleştiren cerrah arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“İki hastamızı başarıyla tedavi ettik"
ALKÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Seçkin Aydın Savaş, “Yüz kemikleri kırıklarını trafik kazaları, yüksekten düşme ve yüze alınan darbeler sonucu sıklıkla görmekteyiz. Bazı kırık bölgelerine onarım için ulaşabilmek adına açık teknikle büyük cerrahi kesiler yapmaktayız. Bunun sonucunda büyük izler, yüz siniri felci ve göz kapağı problemleri gibi birçok komplikasyon karşımıza çıkmaktadır. Endoskopik yöntem, endoskop denilen ucunda küçük bir kamera bulunan cihaz yardımıyla açarak görmemize gerek kalmadan bu kamera yardımıyla ağız içinden kesi yapılarak veya cilde küçük bir kesi yapılarak kırık hattını görüntüleyebildiğimiz bir yöntemdir. Bu hafta içinde irki hastamızı başarılı geçen operasyonlar ile endoskopik yöntem kullanılarak yüzünde herhangi bir kesi yapmaksızın yüz kırıklarını onararak sağlığına kavuşturduk. Kullandığımız çeşitli açılarda endoskop ile görsel olarak birçok bölgeye ulaşma imkânımız oldu. Bir sonraki hedefimiz daha çok hastamızı bu yöntemle tedavi edip Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan, Sayın Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Erdoğan Aslan ve yine Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ve başhekim yardımcılarımızın desteği ile üniversitemizi ve hastanemizi bu ameliyatların yapıldığı bir merkez haline getirmektir” dedi.

"Yüzdeki kesik izleri tarih oluyor"
ALKÜ Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Anabilim Dalı Dr. Öğrt. Üyesi Gözde Orhan Kubat da, “İlk hastamızın üst çenesinde, göz çukuru tabanında ve elmacık kemiğinde kırıkları vardı. Açık yöntem ile göz kapağından ve göz kenarından kesi yapılarak ulaşılması gerekirdi. Biz endoskopik yöntemle ağız içinden girerek mevcut kırıklar plak ve vidalar yardımıyla onardık. Hastanın göz çukuru tabanı kemik yaması ile onarıldı. Yapılan ameliyat sonu kontrollerinde hastanın göz hareketlerinin doğal olduğu izlendi. Yine geçen hafta içinde gerçekleştirdiğimiz ikinci vakamızda ise alt çene orta hatta ve subkondiler bölge dediğimiz alt çenenin kafatası ile eklem yapan bölgesinin hemen altında kırıkları vardı. Açık yöntemle ulaşabilmek için kulak önünden kesi yapmak gerekirken bu hastalarda endoskopik yöntemle ağız içinden kırık hatlarına ulaştık. Hem yüzde ize neden olmadı hem de bu bölgedeki yüz siniri korunmuş oldu. Her iki hastamızda da ameliyat sonrası gözlemlerimizde kapalı olarak kırıklarımızı onardığımız için göz kapağından ve kulak önünden büyük kesi yapmaksızın sadece ağız içinden girişim yapıldığından hastada ödem, ağrı ve morlukları minimum seviyeye indirdiğimizi tespit ettik. Göz hareketlerinde, ağız hareketlerinde problem yaşanmadı. Hasta daha kısa sürede, daha hızlı şekilde hastaneden taburcu edilebildi. Daha önce değindiğimiz birçok komplikasyondan da korunmuş olduk. Hastanın aktif hayata dönüşünün daha kısa sürede olması ve fonksiyonelliğin korunması bu cerrahinin üstünlüklerindendir. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan, Sayın Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Erdoğan Aslan ve yine Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ve başhekim yardımcılarının ile KBB ABD başkanı Doç. Dr. Caner Şahin’e destekleri için teşekkürü bir borç biliriz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'dan Hong Kong'a yaban mersini ihracatı başladı
YEREL HABERLER Antalya'dan Hong Kong'a yaban mersini ihracatı ...
Kamyon bariyere çarparak devrildi
YEREL HABERLER Kamyon bariyere çarparak devrildi
Antalya'da dört kişinin yaralandığı trafik kazasında can pazarı yaşandı Araçlardan çıkartılan yaralılar çimlerin üzerinde ilk yardım bekledi
YEREL HABERLER Antalya'da dört kişinin yaralandığı trafik kazasında ...
Sorgun Çamlığı’nda yakılan mangal yangın çıkardı
YEREL HABERLER Sorgun Çamlığı’nda yakılan mangal yangın çıkardı
Herkes 'amacınız ne' diye soruyor, 'Karnınız aç mı 'diye soranlara 'hayır' demiyorlar Bisikletle Türkiye turuna çıkan Diyarbakırlı gençler Antalya'da mola verdi
YEREL HABERLER Herkes 'amacınız ne' diye soruyor, 'Karnınız aç mı ...
Toptancı hali ardiyesi yangınında plastik kasalar kül oldu
YEREL HABERLER Toptancı hali ardiyesi yangınında plastik kasalar kül ...
Avukatların pompalı tüfekle saldırıya uğradığı dehşet anları Saldırıya uğrayan Antalyalı 2 avukat, kendilerine doğrultulan pompalının ateş alma anını cep telefonuyla görüntüledi Meslektaşıyla birlikte silahlı saldırıya uğrayan kadın avukat: “Canımızı zor kurtardık” Avukata hem silahlı saldırıda bulundular, hem de sandalyeyle darp etmeye çalıştılar
YEREL HABERLER Avukatların pompalı tüfekle saldırıya uğradığı dehşet ...
Bisiklet kullanımına dikkati çekmek için Türkiye turuna çıktılar
YEREL HABERLER Bisiklet kullanımına dikkati çekmek için Türkiye ...
30 milyon liraya mal olan 90 metre yükseklikteki dönme dolap yasağın kalkmasını bekliyor Lunaparkçıların gözü kulağı 1 Temmuz’da Jetonlar, kartlarla değiştirildi, müşteri kapasitesi yarıya düşürüldü
YEREL HABERLER 30 milyon liraya mal olan 90 metre yükseklikteki ...
Konyaaltı’nın kreşleri için ön kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Konyaaltı’nın kreşleri için ön kayıtlar başladı
Dominik'te öldürülen kameramanın annesi, oğlunun telefonunu arıyor
YEREL HABERLER Dominik'te öldürülen kameramanın annesi, oğlunun ...
İki akrabasını 3 milyon 600 bin TL dolandırdığı iddia edilen hurdacı hakim karşısında
YEREL HABERLER İki akrabasını 3 milyon 600 bin TL dolandırdığı iddia ...
Kepez Millet Kıraathanesi açılıyor
YEREL HABERLER Kepez Millet Kıraathanesi açılıyor
Deniz kaplumbağasının yumurtaları koruma altına alındı
YEREL HABERLER Deniz kaplumbağasının yumurtaları koruma altına ...
Elmalı MYO’da üzüm bağı kuruldu
YEREL HABERLER Elmalı MYO’da üzüm bağı kuruldu
Antalya'da arpa hasatı başladı
YEREL HABERLER Antalya'da arpa hasatı başladı
Kaleiçi Müzik Yarışması 6 Temmuz’da
YEREL HABERLER Kaleiçi Müzik Yarışması 6 Temmuz’da
Akdeniz Üniversitesi Layla'nın yüzünü güldürdü 1,5 yaşında iken geçirdiği kaza sonucu yüzünün ve kafa derisinin büyük bir kısmı yanan Leyla Demirci'ye ilk doku nakli yapıldı Leyla Demirci:"Operasyon sonrasında kendimi aynada gördüğünde inanamadım."
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi Layla'nın yüzünü güldürdü 1,5 ...
Kapı göbeğini kırıp çelik kasa çalan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kapı göbeğini kırıp çelik kasa çalan 4 kişi yakalandı
Çamlıbel’e narenciye bahçesi
YEREL HABERLER Çamlıbel’e narenciye bahçesi
100 bin liralık hırsızlığa aynı aileden 4 tutuklama
YEREL HABERLER 100 bin liralık hırsızlığa aynı aileden 4 tutuklama
Yalnız yaşayan annesini evde asılı buldu
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan annesini evde asılı buldu
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
YEREL HABERLER Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle ...
Antalya’nın yeni valisi Ersin Yazıcı göreve başladı Antalya Valisi Ersin Yazıcı: “Hedefim Antalya’nın başarı çıtasını birkaç seviye yukarıya çıkarmak” “Benim için atanmak, adanmakla eş anlamlı. Atandığım şehre kendimi adamayı asli görevim kabul ederim.” “Plan ve programlarımızı 20 milyonu dikkate alarak yapmamız gerekiyor”
YEREL HABERLER Antalya’nın yeni valisi Ersin Yazıcı göreve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X