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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Traktörün altında kalan çiftçinin ayakları kırıldı

İHA

Antalya'nın Kumluca ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir çiftçi ağır yaralandı.

Traktörün altında kalan çiftçinin ayakları kırıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir çiftçi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi Küçükovacık mevkiinde örtü altı sebze sezonunun sona ermesi nedeniyle serasındaki sebze atıklarını sera dışına taşıyan Yaşar Ayaz (35) idaresindeki traktör rampadan aşağı devrilerek ters döndü. Ayaz yaralanırken, olayı gören komşuları 112 acil ihbar hattını aradı. Olay yerine jandarma, itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin traktörün altından çıkardığı çiftçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayaz’ın ayaklarının kırıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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