Alanyaspor´a meşaleli karşılama

<br>Burcu MUTLU-Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)-Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig´in 28´inci haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçı öncesi turuncu yeşilli taraftarlar tarafından stadyum yolunda meşalelerle karşılandı.<br>Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig´in 28´inci haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu´nda Trabzonspor´u ağırlayacak. Maç öncesi 100´e yakın turuncu yeşilli taraftar takım otobüsünü meşalelerle karşıladı. Stadyum yolunda taraftarlar otobüsü durdurarak tezahüratlar yapıp meşalelerle görsel şölen oluşturdu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ<br>Alanyasporlu taraftarların meşaleli karşılaması<br>Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK<br>2020-06-22 20:29:27<br>
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