Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 22 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Pereira’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Guilherme’nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Marafona kornere çeldi.

51.dakikada ceza yayı önünden Abdulkadir Ömür’ün savunma arkasında gönderdiği pasında Novak topla buluştu. Novak’ın vuruşunda top kaleci Morafana’dan döndü. Yeniden vuruşunu yapan Novak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 12

60. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda kale önünde Caulker’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

80. dakikada Hosseini’nin Salih Uçan’a yaptığı müdahaleyi hakem Atillar Karaoğlan direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi.

82. dakikada N’sakala’nın Abdulkadir Ömür’e yaptığı hareketi hakem Atilla Karaoğlan sarı kart olarak değerlendirdi. Önceden sarı kartı bulunan N’sakala ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.

90+5. dakikada Tzavellas’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas’ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 22



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Volkan Narinç xx, İbrahim Bozbey xx

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Baiano xx (Juanfran dk. 71 x), Caulker xx, Tzavellas xx, N’sakala xxx, Ceyhun xx (Onur Bulut dk. 71 x), Salih xx, Efecan xx (Mustafa Pektemek dk. 77 x), Fernandes xx (Djalma Campos dk. 62 x), Bakasetas xxx, Cisse xxx

Yedekler: Eray Birniçan, Kaan Kanak, Wellinton, Umut Güneş, Musa Çağıran, Emircan Altıntaş

Teknik Direktör: Erol Bulut

Trabzonspor: Uğurcan xx (Erce dk. 46 xx), Pereira xx, Hosseini x, Campi xx (da Costa dk. 79 x), Novak xxx, Abdulkadir Parmak xx, Ndiaye xx, Abdulkadir Ömür xxx (Serkan Asan dk. 90 ?), Guilherme xx (Hüseyin Türkmen dk. 79 x), Ekuban xx, Sörloth xxx

Yedekler: Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Kerem Baykuş, Taha Tunç, Bilal Başaçıkoğlu, Koray Kılınç

Teknik Direktör: Hüseyin Cimşir

Goller: Abdulkadir Ömür (dk. 7), Novak (dk. 51) (Trabzonspor) Cisse (dk. 45+1) Bakasetas (dk. 90+ 5) (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kartlar: Hosseini (dk. 80) (Trabzonspor) N’sakala (dk. 82) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Ekuban (Trabzonspor) Erol Bulut (TD), Salih (Aytemiz Alanyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.