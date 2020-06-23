Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 3 -Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 28. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor’u 31 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
64. dakikada ceza sahası ön çizgisinde kazanılan serbest vuruşta Podolski’nin şutu kaleciden döndü. Dönen topu sol çaprazda önünde bulan Veysel’in şutunu da kaleci çıkardı.
67. dakikada ceza sahası içinde defans oyuncusu Fernandes’in Amilton’a yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
69. dakikada Jahovic’in kaçırdığı penaltı, Çaykur Rizespor kalecisinin çizgi kuralı ihlali gerekçesiyle hakem tarafından iptal edildi.
72. dakikada bir kez daha topun başına geçen Jahovic, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 20
76. dakikada Hakan Özmert’in sol kanattan ceza sahası içine kullandığı korner atışını Ersan Gülüm kafayla ağlara gönderdi. 30
82. dakikada Samudıo’nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci çıkardı.
89. dakikada Doğukan Sinik'in sol çaprazdan sert şutu arka direğe çarparak auta çıktı.
90+1. dakikada Oğulcan'ın şutu ceza sahası içinde defans oyuncusu Ersan Gülüm'ün eline değmesi sonucu hakem VAR'a danışarak penaltı noktasını gösterdi.
90+3. dakikada Skoda'nın kullandığı penaltı atışı kalecinin sağından ağlarla buluştu. 31
Stat: Antalya
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Ali Saygın Ögel xx, Asım Yusuf Öz xx
Fraport TAV Antalyaspor: Boffın xx, Kudryashov xx, Ersan Gülüm xxx, Veysel Sarı xxx, Bünyamin Balcı xx, Fredy xx, Sinan Gümüş xxx (Mukairu dk. 82 x), Hakan Özmert xx (Doğukan Sinik dk. 87 ?), Amilton xx (Eren Albayrak dk. 90 ?), Podolski xx (Ufuk Akyol dk. 87 ?),Jahovic xx (Gustavo Leschuk dk. 82 ?)
Yedekler: Ferhat Kaplan, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy, Celutska, Ndinga
Teknik direktör: Tamer Tuna
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin x, Moroziuk x (Orhan Ovacıklı dk. 64 x), Melnjak x, Talbi x, Fernandes x, Diomande x, Vetrih x, Garmash x (Boldrin dk. 46 x), Tunay Torun x (Oğulcan Çağlayan dk. 64 x), Samudıo x, (Boruachuk dk. 83 ?) Skoda x
Yedekler: Zafer Görgen, Boğaçhan Kaçmaz, Abdullah Durak, Burak Albayrak, Oğuz Kağan Güçtekin, Yan Sasse
Teknik direktör: Ünal Karaman
Gol: Sinan Gümüş (dk.3), Jahovic (dk.73 pen.), Ersan Gülüm (dk.76) (FT Antalyaspor) Skoda (dk.90+3 pen.)( Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Morozıuk,Tarık(Çaykur Rizespor),Sinan Gümüş(FT Antalyaspor)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.