3. Etap Raylı Sistem Projesi hızla ilerliyor

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nin Meltem etabında raylar döşenmeye başlandı. Meltem Bulvarı boyunca alt yapı ve hat kazı çalışmalarında yüzde 95 oranında ilerleme kaydedildi.

Varsak’ı Otogar, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi ile şehir merkezine bağlayacak Büyükşehir Belediyesi 3’üncü Etap Raylı Sistem Projesi’nde çalışmalar devam ediyor. Dumlupınar Bulvarı üzerindeki katlı kavşağın hizmete girmesinin ardından Meltem Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi etabında yoğunlaşan çalışmalar büyük bir hızla ilerliyor. Meltem Bulvarı'nın İsmail Baha Sürelsan Caddesi ile Tarık Akıltopu Caddesi arasında kalan bölümünde ekipler alt yapı ve hat kazı çalışmalarının yüzde 95’lik kısmını tamamladı. İş makinelerinin ve ekiplerin hummalı bir şekilde çalıştığı bulvar adeta dev bir şantiye alanına döndü.

Alt yapısı biten kısımlara hızla raylar döşenirken, tramvaya enerji sağlayacak katener direklerinin montajı işlemleri gerçekleştiriliyor. Meltem Bulvarı’nın Dumlupınar Bulvarı Yanyolu ile İsmail Baha Sürelsan Caddesi arasındaki bölümünde Ray döşeme ve katener montajı tamamlanırken, dolgu beton ve parke çalışması yapılıyor.



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