Büyükşehir Belediyesi yaylalara ulaşımı kolaylaştırıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa ilçesinde yaylalara ulaşımı sağlayan Sugözü ve Şahinler mahalleleri grup yolunda stabilize yol çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın dört bir yanında yaylalara ulaşımı sağlayan grup yollarında bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gazipaşa’da Sugözü ve Şahinler mahalleleri grup yolunda hummalı bir çalışma yürütüyor.

Stabilize çalışması kapsamında yolun zamanla deforme olan bölgeleri Kırsal Hizmetler ekipleri tarafından sökülüyor. Ekipler tarafından yolda büz koyma ve şarampol temizliği de yapılıyor. Gazipaşa ilçesine bağlı birçok mahallenin yaylalarına ulaşmak için kullanılan yol çalışmaların ardından daha güvenli ve konforlu hale gelecek.



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