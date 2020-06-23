Antalyaspor, 2006-2007 sezonundaki 10 maçlık serisini yakaladı İkinci yarının flaş takımı Antalyaspor, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig’de yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Kırmızıbeyazlılar dünkü Çaykur Rizespor galibiyetiyle 20062007 sezonunda ulaştığı 10 maçlık seriyi yakalamış oldu.

Yeni tip korona virüs (Covid19) salgınının ardından lige deplasmanda Beşiktaş galibiyetiyle başlayan FT Antalyaspor, 9 maçlık yenilmezlik serisini Çaykur Rizespor karşısında da sürdürdü. Güney ekibi, Süper Lig’in 28. hafta kapanış maçında Çaykur Rizespor’u sahasında Sinan Gümüş, Jahovic ve Ersan Gülüm’ün golleriyle 31 mağlup etti. Bu galibiyetle kırmızıbeyazlılar 20062007 sezonunda yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı. Antalyaspor son 10 lig maçında 6 galibiyet, 4 beraberlikle hanesine 22 puan yazdırdı. Puanını 36'ya çıkaran Antalyaspor, ligde ise 9. sıraya yükseldi. Kırmızıbeyazlılar ligin 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü Gaziantep FK’ye konuk olacak.



13 yıl önceki seriyi yakaladı

Antalyaspor, 20062007 sezonunda yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisinde, Sakaryaspor, Konyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe ve Vestel Manisaspor'u 10 yenerken, Denizlispor'la 11, Gaziantepspor'la 00, Kayserispor'la 44, Ankaraspor'la 11, Bursaspor'la 00 berabere kalmıştı.



10 maçtır yenilmiyor

Kırmızıbeyazlılar bu sezonunun ikinci yarısında sahasında Göztepe mağlubiyetinin ardından, Y.Denizlispor'u 30, Kasımpaşa'yı 31, Yeni Malatyaspor'u 21, DG Sivasspor'u 10, Beşiktaş’ı 21, Çaykur Rizespor’u 31 mağlup etti. Antalya ekibi Konyaspor'la 00, Kayserispor'la 22, Fenerbahçe ile 22, Gençlerbirliği ile 11 berabere kaldı.

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