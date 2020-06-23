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Tarımsal nüfus yaşı 56 olan Antalya tarımına, gençlik aşısı yapılacak ATB Başkanı Çandır: "Borsa son 15 yılda projeci bir kimlik kazandı" ATB, 100’üncü yılını kutladı

İHA

Tarımsal nüfus yaşı 56 olan Antalya tarımına, gençlik aşısı yapılacak ATB Başkanı Çandır: "Borsa son 15 yılda projeci bir kimlik kazandı" ATB, 100’üncü yılını kutladı

Antalya Ticaret Borsası’nın (ATB), hem kuruluşunun 100’üncü yılı kutlandı, hem de Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda önümüzdeki dönem sürecinde neler yapılacağı konusunda bilgilendirmelerde bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, “Tarıma gençlik aşısı yapacağız. En son yaptığımız araştırmaya göre, Antalya’daki tarımsal nüfusun yaş ortalamasını 56 olarak kaydedildi. Tarımı gençleştirmek için gençlik aşısına ihtiyacımız var” dedi.
ATB’nin, kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’da bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ve üyeleri yer aldı. Sosyal mesafenin korunduğu törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenden sonra ise borsada Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Çandır, korona virüs nedeniyle kuruluş yıl dönümü için geniş bir kutlama yapamadıklarını belirtti.

"Borsamız üzerine düşeni yapmaya gayret etmiştir"
Borsanın 100 yıl önce çok zor şartlar altında kurulduğuna değinen Çandır, "1920’den 2020’ye milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için borsamızda görev yapmış, işini ve ailesini ihmal etmiş ve fedakarlıkta bulunmuş herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ancak unutulmamalıdır ki kişiler geçici, kurumlar kalıcıdır. Öyle ki bugün büyük bir gurur ve heyecanla 100’üncü yılını kutladığımız borsamız geride bıraktığımız bir asırlık sürede; tarımdan ticarete, sanayiden turizme, eğitimden sosyal hayata ve inşaattan ulaşıma kadar kentimizi ilgilendiren tüm konularda üzerine düşeni yapmaya gayret göstermiştir" dedi.
Ali Çandır, borsanın kurulduğu günden bu yana, kentte üretilen tarımsal ürünlerin piyasaya arz edilmesi, fiyatların belirlenmesi, güvenli ticaretin sağlanması ve tescilin gerçekleştirilmesiyle birlikte, ekonomik hayatın düzenlenmesinde görev aldığını kaydetti. ATB’nin en eski 3’üncü ticaret borsası olduğunu ifade eden Çandır, borsanın tarihçesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

"Yeni uygulamalar denemeliyiz"
Antalya’nın, tarım ürünlerine ve blok mermere dayalı bir ihracata sahip olduğunu vurgulayan Başkan Çandır, "Yine kentimiz gelişmişlik düzeyinin altında. Sonuç olarak önümüzdeki dönemde; Covid19 pandemisi nedeniyle zor bir dönem geçiren turizm sektörünü geliştirecek, sanayimizi güçlendirecek, ticaretimizi çağa adapte edecek, tarımda ise alışkın olduğumuz üretim dışında daha fazla ekonomik değer oluşturacak yeni uygulamaları denemeliyiz" ifadelerini kullandı. Borsanın son 15 yılda tescil işlemlerinin yanı sıra, projeci bir kimlik kazandığını kaydeden Çandır, ticaretin artması için çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Önümüzdeki dönemde, Antalya ve Türkiye’nin üretimini, ticaretini geliştirmek için çalışacaklarını dile getiren Çandır, doğa ve çevre konusundaki bilincin yükseltilmesi konusunda da hassasiyeti sürdüreceklerini belirtti.

“Tarıma gençlik aşısı yapacağız”
Başkan Çandır, konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Üreticinin ve tarımsal ticaretle uğraşan ticaret erbabının modern tarım teknolojilerini kullanımını artıracak ve dijital dünyada yerini almasına destek olacağız. En büyük sorunlarımızın bir tanesi olan ürünlerimizde standart üretimin yaygınlaştırılması ile üretimde ve pazarlamada hijyen koşullarının artırılmasını sağlayacağız. Kırsalda refahın artırılması çalışacağız. Tarıma gençlik aşısı yapacağız. En son yaptığımız araştırmaya göre, Antalya’daki tarımsal nüfusun yaş ortalamasını 56 olarak kaydedildi. Kırsalda kimse yok. Tarımı gençleştirmek için gençlik aşısına ihtiyacımız var ki ileride kırsalların boşalmasından kaynaklı gıda açığımız olmasın. Tarımda yeni bakış açılarının geliştirilmesine fırsat sağlayacağız. Her geçen gün gerilemekte olan tarımın itibarını yeniden yükselmesine katkı sunacağız. Alışkanlıklarımızla değil analizlerle hareket edeceğimiz bir döneme gireceğiz"
Başkan Çandır’ın konuşmasının ardından, 100’üncü yılı dolayısıyla pasta kesildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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