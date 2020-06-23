2020 yılında hedef 150 kilometrelik asfalt

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2020 yılında hedef 150 kilometrelik asfalt

İHA

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Avsallar, İmamlı ve Kestel başta olmak üzere gerek duyulan tüm mahallelerde başlatılan asfalt çalışmaları hızla sürüyor. Alanya genelinde yıl sonuna kadar 150 kilometre asfalt yol yapımı hedefleniyor.

2020 yılında hedef 150 kilometrelik asfalt

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Avsallar, İmamlı ve Kestel başta olmak üzere gerek duyulan tüm mahallelerde başlatılan asfalt çalışmaları hızla sürüyor. Alanya genelinde yıl sonuna kadar 150 kilometre asfalt yol yapımı hedefleniyor.
Merkez ve kırsal mahallelerdeki yatırım ve iyileştirme çalışmalarına ara vermeden devam eden Alanya Belediyesi, İmamlı Mahallesi’nde başlattığı asfalt çalışmalarında sona yaklaştı. Yaklaşık 25 kilometre uzunluğundaki İmamlı Mahallesi’ni D400 Karayoluna bağlayan ve mahalle iç hat ulaşımını sağlayan güzergâhın yolları baştan aşağı yenileniyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “İmamlı’yı hem ulaşım hem de altyapı bakımından üst noktaya taşıyacağız” dedi.
Alanya Belediyesi olarak kırsal ve merkez mahallelerde hummalı çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Yücel, “Yaz aylarının gelmesiyle birlikte özellikle asfalt çalışmalarımıza hız verdik. Periyodik olarak çalışmalarımız devam ediyor. İmamlı Mahallemizde ASAT’ın tamamlamış olduğu altyapı çalışmalarının ardından biz de asfalt çalışmalarımızı yapmaya başladık. Çalışmaların sona ermesiyle burada yaşayan vatandaşlarımız konforlu bir yola kavuşacak. Bütün yolları tekrar elden geçirerek ihtiyaç gördüğümüz yerlerde asfalt çalışmalarımızı başlatacağız” ifadelerinde bulundu.
Asfalt çalışmalarının İmamlı’nın yanı sıra, Mahmutlar, Kestel ve Payallar Mahallelerinde de devam ettiği bilgisini veren Başkan Yücel, yıl sonuna kadar ilçe genelinde 150 kilometre asfalt yapmayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Yücel, "Yıl sonuna kadar sıcak ve sathi kaplama olarak 150 kilometre asfalt yol yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SunExpress, Türk turizminde daha fazla büyüme kararı aldı
YEREL HABERLER SunExpress, Türk turizminde daha fazla büyüme kararı ...
Alanyaspor Genel Müdürü Ak: “Bırakın küfür etmeyi Ağaoğlu ile göz göze bile gelmedik”
YEREL HABERLER Alanyaspor Genel Müdürü Ak: “Bırakın küfür etmeyi ...
Alanyaspor’dan başsavcı Emre’ye veda kahvaltısı
YEREL HABERLER Alanyaspor’dan başsavcı Emre’ye veda kahvaltısı
Tarımsal nüfus yaşı 56 olan Antalya tarımına, gençlik aşısı yapılacak ATB Başkanı Çandır: "Borsa son 15 yılda projeci bir kimlik kazandı" ATB, 100’üncü yılını kutladı
YEREL HABERLER Tarımsal nüfus yaşı 56 olan Antalya tarımına, gençlik ...
Başkan Yücel: “Alanyaspor bizim kırmızı çizgimizdir”
YEREL HABERLER Başkan Yücel: “Alanyaspor bizim kırmızı çizgimizdir”
Motosiklet hırsızı çaldığı motosikletle yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızı çaldığı motosikletle yakalandı
Serasında 15 bin ejder meyvesi üretecek
YEREL HABERLER Serasında 15 bin ejder meyvesi üretecek
Başkan Şahin toptancı hal inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Şahin toptancı hal inşaatında incelemelerde ...
Başkan Tütüncü: “Pandemi sürecinde de esnafımızın yanında olduk”
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü: “Pandemi sürecinde de esnafımızın ...
Antalya’da site içerisinde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Antalya’da site içerisinde çıkan yangın korkuttu
Dönümde 10 bin adet meyve alıyor, meyvenin tanesini 15 TL'ye satıyor Örtüaltı ürünlerini söken üretici Ejder meyvesiyle bayram etti
YEREL HABERLER Dönümde 10 bin adet meyve alıyor, meyvenin tanesini ...
Komşuluk hakkına girmesin diye 45 yıllık ağaçların yönünü değiştirdi
YEREL HABERLER Komşuluk hakkına girmesin diye 45 yıllık ağaçların ...
AEDAŞ: Trafo, alçak ve orta gerilim hatları onarıldı
YEREL HABERLER AEDAŞ: Trafo, alçak ve orta gerilim hatları onarıldı
Antalya'da hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalandı
Kediye çarpmamak için manevra yaptı, kazada yaralandı
YEREL HABERLER Kediye çarpmamak için manevra yaptı, kazada yaralandı
İki komşu mahalleye 8 bin 500 ton asfalt
YEREL HABERLER İki komşu mahalleye 8 bin 500 ton asfalt
Başkan Esen’den öğrencilere “online” destek
YEREL HABERLER Başkan Esen’den öğrencilere “online” destek
AEDAŞ, normalleşme adımlarını ve hava durumunu yakın takibe aldı Nrmalleşme adımlarının yanı sıra artan hava sıcaklıkları elektrikte tüketimi artırdı
YEREL HABERLER AEDAŞ, normalleşme adımlarını ve hava durumunu yakın ...
Antalyaspor, 2006-2007 sezonundaki 10 maçlık serisini yakaladı İkinci yarının flaş takımı Antalyaspor, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı
YEREL HABERLER Antalyaspor, 2006-2007 sezonundaki 10 maçlık serisini ...
Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar, 516 gündür bulunamadı
YEREL HABERLER Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar, 516 ...
Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar, 516 gündür bulunamadı
YEREL HABERLER Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar, 516 ...
Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar, 516 gündür bulunamadı
YEREL HABERLER Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar, 516 ...
Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar, 516 gündür bulunamadı
YEREL HABERLER Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar, 516 ...
Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar, 516 gündür bulunamadı
YEREL HABERLER Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar, 516 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X