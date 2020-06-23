Alanya'da hal esnafı için çöp düzenlemesi

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce, Alanya Ucuz Halk Pazarı olarak bilinen Hal esnafına yeni atık kutuları verildi. Her işletme sahibine ayrı ayrı teslim edilen çöp konteynerleri ile kirliliğin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce, Alanya Ucuz Halk Pazarı olarak bilinen Hal bölgesindeki kötü koku ve görüntülerin iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan çöp konteynerleri esnaflara dağıtıldı. Eskiden ortak olan çöp döküm alanları, çalışmanın ardından her işletmeye özel hale getirildi. Bundan sonra işletmelerin çöpleri, kendilerine ait çöp konteynerlerinde toplanıp Alanya Belediyesi ekiplerince alınacak.

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatları ve vatandaşların şikayetleri doğrultusunda çalışma yaptıklarını belirterek, “Düzenlememiz ile birlikte esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın şikayetlerini ortadan kaldırmış olduk. Bundan sonra tüm işletmelerin kendisine ait çöp konteyneri olacak. Çevrede kirliliği sebep olunmaması için hem vatandaşların hem de esnaflarımızın hassasiyet göstermesi gerekiyor. Ambalaj atıkları konusunda da iki yeni kafes yerleştirdik” dedi.



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