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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanyasporlu taraftarlar takımına destek için bir araya geldi

İHA

AlanyasporTrabzonspor mücadelesinin ardından iki takımın yöneticileriyle çıkan tartışma sonrası çok sayıda turuncuyeşilli taraftarlar bir araya gelerek takımlarına destek verdi.

Alanyasporlu taraftarlar takımına destek için bir araya geldi

AlanyasporTrabzonspor mücadelesinin ardından iki takımın yöneticileriyle çıkan tartışma sonrası çok sayıda turuncuyeşilli taraftarlar bir araya gelerek takımlarına destek verdi.
Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 22 berabere kaldı. Müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte ise protokol tribününde hareketli dakikalar yaşandı. Bordomavili takımın başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yöneticiler, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile tartıştı. Yaşanan gerilim güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.
Olayların ardından çok sayıda Alanyaspor taraftarı takımlarına destek vermek için Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk bir araya geldi. Burada toplanan grup adına açıklama yapan Ümmet Öztürk, Alanyaspor Trabzonspor maçında yaşanan olayların kendilerini derinden üzdüklerini söyledi.
“Maç boyunca hakaret ettiler ve küfürler yağdırdılar”
Öztürk, “Seyircisiz oynanan bir maçta Trabzonspor yönetim kurulu üyelerinin protokol tribünü yerine VIP tribününe geçerek amigoluğa ve taraftarlığa soyunmaları yaşananların asıl sebebi olmuştur. Kulüp başkanları ve yöneticiler futbol federasyonunun onlara tahsis ettiği yerde adam gibi oturup deplasmanda olduğunun farkına vararak ev sahibi takıma saygılı bir şekilde maçını izler ve evine döner. Maç boyunca hakaret ettiler ve küfürler yağdırdılar. En sonunda hızlarını alamayıp sahaya inip saldırıda bulundular” dedi.
“Bizler başkanımız Hasan Çavuşoğlu'nun arkasındayız”
Alanyaspor ligin en centilmen takımlarının başında geldiğini aktaran Öztürk, “ Bir amatör maçta bile yaşanmayacak şekilde Trabzonspor başkanı, as başkanı ve başkan yardımcısının TFF kurallarını hiçe sayarak sahaya indiler. Kulüp çalışanlarına saldırmaları geldikleri haleti ruhiyyenin en büyük göstergesidir. Bu ülkede her alanda olduğu gibi birlik ve beraberliğe ihtiyaç vardır. Trabzonspor başkanının ve yönetiminin kendini ötekileştirme, ayrımcı tutumu, birlik ve beraberliğe son dönemde zarar vermektedir. Bizler kulübümüzün ve kulüp başkanımız Hasan Çavuşoğlu'nun arkasındayız. Türk futbolundaki bu ayrımcı tutuma karşıyız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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