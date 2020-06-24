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Eşinin suçladığı koca: Asıl iftiraya uğrayan benim

DHA

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Meryem Demir'in "Eşim beni biri otizmli 3 çocuğumla bırakıp, terk etti. Yetkililerden yardım istiyorum" sözlerine, boşanma aşamasında olduğu Mehmet Emin Demir tepki gösterdi. Mehmet Emin Demir, "Küçük kızım daha birkaç gün öncesine kadar benim yanımdaydı, 7 yaşındaki otizmli oğlumuzun tedavisi için onları Manavgat'a ben getirdim. Oğlumu kreşe ben yazdırdım ama annesinin davranışları sebebiyle kreşten çıkarıldı. Ben onları ne parasız ne de yiyeceksiz bıraktım. Asıl iftiraya uğrayan benim" dedi. Manavgat'ın Sarılar...

Eşinin suçladığı koca: Asıl iftiraya uğrayan benim

<br>Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Meryem Demir'in "Eşim beni biri otizmli 3 çocuğumla bırakıp, terk etti. Yetkililerden yardım istiyorum" sözlerine, boşanma aşamasında olduğu Mehmet Emin Demir tepki gösterdi. Mehmet Emin Demir, "Küçük kızım daha birkaç gün öncesine kadar benim yanımdaydı, 7 yaşındaki otizmli oğlumuzun tedavisi için onları Manavgat'a ben getirdim. Oğlumu kreşe ben yazdırdım ama annesinin davranışları sebebiyle kreşten çıkarıldı. Ben onları ne parasız ne de yiyeceksiz bıraktım. Asıl iftiraya uğrayan benim" dedi.<br>Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde yaşayan Meryem Demir, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, 11 ay önce kendilerini ilçeye getiren eşi Mehmet Emin Demir'in başka kadınlar için kendilerini terk ettiğini, biri otizmli Yunus Emre (7) olmak üzere 3 çocuğunu 10 aydır görmediğini, onlara bir ekmek bile getirmediğini, Yunus Emre için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 1450 lira bakım parası dışında gelirleri olmadığını, aylık 900 lira ev kirasını veremediklerini, ev sahibinin kendilerini evden çıkarmak istediğini söyleyerek yetkililerden yardım istedi.<br>'ONLARI NE PARASIZ, NE DE YİYECEKSİZ BIRAKTIM'<br>Meryem Demir'in boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Emin Demir ise olayların Meryem Demir'in anlattığı şekilde olmadığını öne sürdü. Meryem Demir'in dayısının kızı olduğunu söyleyen Demir, 17 yıl önce annesinin, 'O, yabancımız değil, ben ihtiyarladığımda bana bakar' ısrarı üzerine akraba evliliği yapmak zorunda kaldığını anlattı. Bir süre sonra eşiyle aralarında sorunlar yaşamaya başladıklarını belirten Demir, ağabeyinin açtığı restoranda müdür olarak çalışmak üzere Manavgat'a geldiğini, müdür olması sebebiyle kâr ortağı olduğunu, ama sahibi olmadığını anlattı. Mehmet Emin Demir, "Boşanma aşamasındaki eşim Meryem Demir benim için 'çocuklarına bakmıyor' demiş. Ama küçük kızım daha birkaç gün öncesine kadar yanımdaydı, otizmli oğlumuzun tedavisi için onları Manavgat'a ben getirdim. Oğlumu kreşe ben yazdırdım ama annesinin davranışları sebebiyle kreşten çıkarıldı. Ben onları ne parasız ne de yiyeceksiz bıraktım. Asıl iftiraya uğrayan benim" dedi.<br>'HAKKINDA İŞ YERİNE YAKLAŞMAMA KARARI ALDIRDIK'<br>Oğlunu Manavgat'a getirince bir kreşe gönderdiğini aktaran Mehmet Emin Demir, "Bir süre sonra Meryem Hanım benim kreşteki öğretmenlerle ilişkim olduğunu iddia etmeye başladı. Kreşteki öğretmenlere telefon açarak, ağza alınmayacak laflar etti, bir erkeğin dahi söylemeyeceği sözleri söyledi. Kreşte huzursuzluk çıkınca yöneticileri oğlumu çıkardı. Bunun üzerine evde kendisine çok ağır bir söz söyledim. Beni savcılığa şikayet ederek 3 ay evden uzaklaştırma aldırdı. Çalıştığım iş yerine gelerek her türlü rezaleti yaptı, burada cam çerçeve ne varsa kırdı. Kendisi hakkında iş yerine yaklaşmama kararı aldırdık" diye konuştu.<br>'8-10 SEANS KADAR GELMESİ GEREKİYOR'<br>Kreşteki yöneticilerin tavsiyesi uyarınca eşini bir psikiyatriste götürdüğünü söyleyen Mehmet Emin Demir, "Psikiyatriste gittiğimizde, doktor ilk görüşmeyi yaptıktan sonra bana, 'Meryem Hanım´ın 8-10 seans kadar gelmesi gerekiyor' dedi. Ancak psikiyatriste gitmeyi 'delilik' olarak nitelendiren Meryem Hanım bir daha gitmedi" dedi.<br>'ÇOCUKLARIMIN HER ZAMAN YANINDAYIM'<br>Yaşadıklarının kendisi açısından dayanılmaz bir hal almaya başladığını ve eşinin sürekli kendisini başka kadınlarla birlikte olmakla suçladığını anlatan Demir, şöyle devam etti:<br>"Ben evliliğimde Meryem Hanım´ı hiç aldatmadım, evliliğimize sadakatimi korudum. Hep çocuklarımı düşünerek evliliğimi kurtarmak istedim ama olmadı. Yaşadıklarım kabus gibi olmaya başlamıştı. Boşanma davası açtım. Boşanma davası dilekçesinde Meryem Hanım´ın herhangi bir geliri olmadığı ve psikolojik durumu sebebiyle çocuklarına bakamayacağını bildiğim için çocukların velayetinin bana verilmesini istedim. Salgın nedeniyle duruşmalar ertelendi. Şimdi beni 10 aydır eve bir somun ekmek götürmemekle ve çocuklarımıza bakmamakla suçluyor. İnsan Allah'tan korkar. Küçük kızım bir süre öncesine kadar benim yanımda kalıyordu. Kardeşini özlediğini söyleyince onu gönderdim. Benim hakkımda evden uzaklaştırma kararı alana kadar zaten o evde yaşıyordum. Uzaklaştırma kararı aldıktan sonra benden para istedikleri zaman sürekli verdim, bazen eve gönderdim, bazen de buraya geldiler yine verdim. Ben çocuklarımın her zaman yanındayım. Küçük kızım zaten benimle, büyük kızım ve 7 yaşındaki otizmli oğlum sosyal hizmetler görevlisinin raporu olduğu için onun yanında. Ben her zaman çocuklarımın yanındayım."<br>'DEFALARCA BU İŞ YERİ HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNDU'<br>Açtığı boşanma davasının ardından eşinin kendisini ve çalıştığı iş yerini kötülemek amacıyla sahte sosyal medya hesapları açtığını, müşterilere özelden birçok mesaj yazdığını savunan Demir, "Meryem Hanım, defalarca bu iş yeri hakkında şikayetlerde bulundu. İş yerine jandarma geldi, diğer kurumlardan görevliler geldi. Hatta bir defasında jandarmayı ısrarla 'kumar oynatıldığı' iddiasıyla aramış. Gecenin bir yarısı birçok jandarma burayı bastı. Allah'tan geç vakitti ve içeride müşteri yoktu. Gelen komutan bana kumar oynattığımız yönünde ihbar olduğunu söyleyince ben de kendisine, 'Komutanım, biz iş yerimizde içki bile satmayız, ne kumarı?' diye cevap verdim. Yine de her yere bakıp tutanak tutup gittiler" dedi.<br>Mehmet Emin Demir, eşi hakkında boşanma davası haricinde de iş yeriyle ilgili 3 ayrı davanın bulunduğunu sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-06-24 10:48:02<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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