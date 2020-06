Antalya'da 'güvenli turizme' dünya basınından övgü

<br>Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak, Güvenli Sertifikasyon Programı kapsamında Antalya'da tatil yapan yabancı gazeteciler, alınan tedbirlere hayran kaldı. Antalya'nın güvenli turizm uygulamaları birçok ülke basınında geniş yer buldu. Haberlerde, virüse karşı verdiği başarılı mücadelenin Türkiye'yi ziyaretçiler için güvenli hale getirdiği, önlemlerin yeterli olduğu kaydedildi.<br>Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ile Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) işbirliğiyle 19-21 Haziran tarihleri arasında 51 ülke büyükelçisi ile yaklaşık 50 yabancı basın mensubu, Antalya'da ağırlandı. Havalimanı, otele transfer, otele girişten açık büfelere, havuzdan sahile tüm aşamalarda Güvenli Turizm Sertifikası Programı kapsamında alınan önlemleri ve uygulamaları yerinde deneyimleyen yabancı basın kuruluşlarının temsilcileri tarafından yapılan haberler, dünya basınında geniş yer buldu.<br>Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın program sonrasında yaptığı derlemeye göre Alman Bild, Handelsblatt, OE24 TV, Tagesschau, DPA, RTL, Der Tagesspiegel, Rusya'da Ria Novosti, TASS, Ria Novosti, İngiltere'de The Telegraph, Japonya'da Nihon Keizai Shimbun gibi çok sayıda gazete, internet sitesi ve televizyon kanalında, Türkiye ve Antalya'daki güvenli turizm uygulamalarına dikkat çekildi. Yabancı medya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un anlatımlarına da yer verdi.<br>'POLİTİKACILAR İKNA EDİLMELİ'<br>Almanya'dan Handelsblatt, Türkiye'nin Alman tatilciler için savaştığı, Antalya'daki korona enfeksiyonu sayısının sıfıra yakın olduğunu ve ikna edilmesi gerekenin turistler değil, politikacılar olduğuna dikkat çekti. Gazete, Almanların tatile çıkıp çıkamayacakları sorusunun uzun zamandır siyasi bir mesele haline geldiğine, aynı zamanda Türk otelciler ve Alman seyahat acentelerinin de iflasla karşı karşıya olduğuna vurgu yaptı.<br>Alman Bild Gazetesi ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la röportaja yer verdi. Gazete, "Neredeyse sıfır enfeksiyon, yeni hijyen konsepti Türkiye'de tatil için umut veriyor" değerlendirmesinde bulundu. Antalya ve Türkiye'nin, Almanlar için üçüncü en popüler seyahat yeri olduğu kaydedildi. Cankurtaranın bile maske taktığına dikkat çekilerek, uçak, havalimanı, otele giden otobüs, otele giriş, oda, havuz başı, büfe, zorunlu korona testi hizmeti, uçakta dönüşe kadar tüm aşamalar ve önlemler anlatıldı. Antalya Havalimanı'yla kıyaslandığında, hijyen önlemleri ve mesafe kurallarının Berlin'deki Tegel Havalimanı'nda daha kötü olduğu vurgulandı.<br>Alman OE24, Türkiye'nin en popüler tatil ülkelerinden biri olduğundan bahsederek, Bakan Ersoy'un Antalya, Muğla ve Adın'daki açıkladığı düşük vaka sayıları ve Türkiye'deki tatilin büyük bir sağlık riski taşımadığı yönündeki anlatımlarına yer verdi. Ayrıca, tatilcilere sunulacak 15-23 Euro arasındaki sigorta ücretiyle 7 bin Euro'ya kadar tedavi masraflarının karşılanabileceği de anlatıldı.<br>'HARİKA BİR TATİL'<br>Alman Tagesschau ise 'Türkiye'nin ilk turistleri, maske ile özel tatil' başlığı kullandı. Havuz kenarında şezlong seçimi olduğu, açık büfe kuyruğu olmadığı, Antalya'daki ilk Alman turistlerin yalnızlığın tadını çıkardığını yazdı. Tatile gelen turistlerin görüşlerine yer verildi. Bir turistin, "Çok büyük bir tesis ve kendiniz için neredeyse her şeye sahip olduğunuz için kendinizi bir filmde gibi hissediyorsunuz. Harika bir tatil" değerlendirmesi dikkat çekti.<br>Alman DPA, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, riskli bölge sınıflandırmasıyla ilgili hayal kırıklığı içinde olduğu yönündeki sözlerini başlığa taşıdı. Çavuşoğlu'nun, bu kararın elle tutulur bir yanı ve bilimsel gerekçesinin olmadığı, ama bunun ikili ilişkileri etkilemeyeceği ve Almanya ile diyaloğu sürdürmek ve federal hükümeti bu durumu değiştirmeye ikna etmek istediği şeklindeki sözleri yer aldı.<br>ALMAN TURİST: HİÇ ENDİŞELENMİYORUM<br>Alman RTL, 'Corona salgını tatilleri. Türkiye gezileri ne kadar güvenli? Turizm bakanı ile röportaj' başlıklarıyla sunduğu haberde, Türk otellerinin özel güvenlik önlemleriyle dikkat çektiği, bir turistin uyarıya rağmen tatile geldiğinden bahsederek, görüşlerini de aktardı. Türkiye'deki sağlık hizmetlerine büyük güven duyduğunu belirtilen Alman turist, "Türk sağlık sistemi biliniyor, burada da medikal turizm var. Bilindiği gibi. Bana bir şey olması durumunda hiç endişelenmiyorum" dedi.<br>İngiliz The Telegraph, 'Türkiye'ye yeniden seyahat ettiğinizde en güvenli ve kaçınmanız gereken yerler' başlığıyla verilen haberde, Türkiye'nin, virüs salgınından haklı bir iyimserlikle çıktığını, ölüm sayısı bakımından İngiltere ile kıyaslanınca oldukça düşük kaldığı kaydedildi. Turizm endüstrisi milli gelirin yüzde 12'sini oluşturduğu için Türkiye için oldukça önemli olduğundan yabancı turistlerin karşılanmasına yönelik hazırlıkların, Kültür ve Turizm Bakanlığı´nın Güvenli Turizm Sertifikası Programını duyurduğu mayıs ortası itibarıyla başladığı da belirtildi.<br>Alman Der Tagesspiegel, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un 'Kliniklerimiz boş' sözünü başlık yaptı. Gazete, Türkiye hükümetinin, virüse karşı verdiği başarılı mücadelenin Türkiye'yi ziyaretçiler için güvenli hale getirdiğini savunduğu, Bakan Ersoy'un halihazırda 2,4 milyon nüfuslu Antalya tatil beldesinde sadece 8 korona vakası olduğunu ve hastanelerin boş olduğu sözlerini haberleştirdi.<br>Japonya'dan Nihon Keizai Shimbun, Bakan Ersoy'un uluslararası uçuşların yüzde 90'ının temmuz ayı sonuna kadar yeniden başlayacağını açıkladığı, yeni koronavirüs enfeksiyonunun kontrol altına alındığı ve turistik alanlardaki güvenlik önlemlerinin yeterli olduğu sözlerini yazdı. Güvenli Turizm Sertifikası'na ilişkin de bilgiler verilerek, halihazırda sertifikalı tesis sayısının 500'ü geçtiği ve gelecek ay bu sayının 2 bini aşmasının hedeflendiği ifadeleri yer aldı.<br>Rusya'dan Ria Novosti, Bakan Ersoy'un 50 ülkenin büyükelçisiyle gerçekleştirdiği tanıtım gezisi, bütün turistlerin temassız ateş ölçümünden geçeceği, şüpheli durumda test yapılması, test sonucunun pozitif olması durumunda, kişinin hastaneye kaldırılması, doktorların tedavi mi gerektiği, yoksa otelde karantinada kalmanın mı yeterli olacağına karar vereceği gibi bilgilere yer verdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR<br>2020-06-24 11:13:39<br>

