Alev alan kamyonetten son anda atlayıp kurtuldu Ayakları yanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki kamyonet alev aldı. Ayaklarında yanık oluşan sürücü kendini araçtan atlamayı başardı.
Kaza Serik ilçesi D400 karayolu Yukarıkocayatak kavşağında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Göçer'in kullandığı 07 DJ 708 plakalı kamyonet seyir halindeyken alev aldı. Sürücü, Göçer aracı durdurup kaçmayı başardı. Ancak ayaklarında yanıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Yaralı sürücü Göçer, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa süreliğine kapanan yol trafiğe açılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.