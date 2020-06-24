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Tarihi cami minaresinden ezan sonrası ‘tedbiri elden bırakmayalım’ anonsu Antalya Yivli Minare Cami’nde ilk öğle namazı kılındı

İHA

Tarihi cami minaresinden ezan sonrası ‘tedbiri elden bırakmayalım’ anonsu Antalya Yivli Minare Cami’nde ilk öğle namazı kılındı

Antalya’da korona virüs pandemisinden sonra uzun süredir cemaatle kılınamayan öğle namazı, bugün eda edildi. Tarihi Kaleiçi’nde bulunan Yivli Minare Cami’nde de öğle ezanından hemen sonra cami imamı tarafından, ‘tedbiri elden bırakmayalım’ anonsu yapılarak, vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve el hijyeni konusunda uyarıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, maske ve mesafe kurallarına uyularak tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini açıklamasının ardından, Türkiye genelinde olduğu gibi, Antalya’da da ilk namazlar kılındı. Dünyaca ünlü Kaleiçi’nde bulunan tarihi Yivli Minare Cami’nde uzun bir aradan sonra ilk kez öğle namazı cemaatle birlikte kılındı.

Vatandaşa, ‘tedbiri elden bırakmayın’ anonsu
Ezan okunduktan sonra ise cami imamı tarafından, ‘tedbiri elden bırakmayalım’ anonsu yapılarak, vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve el hijyeni konusunda uyarıldı. Anonsta, “Yeni bir döneme giriyoruz. Artık kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Lütfen rehavete kapılmayalım, tedbiri elden bırakmayalım. Maske takmaya, sosyal mesafeye ve el temizliğine dikkat edelim. Tüm kurallarına hassasiyetle uyarak bu dönemi de inşallah hep birlikte aşacağız. Sabrınız ve dikkatiniz için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.
Cami kapısına, ’Maskesiz ve seccadesiz girmek yasaktır’ uyarısının olduğu yazı asıldı. Camide yoğunluk oluşmadığı gözlenirken, namaz kılmak için gelen vatandaşların seccadelerini yanlarında getirdiği görüldü. Maskelerini namaz boyunca yüzlerinden çıkarmayan cemaat, sosyal mesafeli bir şekilde saf tuttu. Aynı zamanda caminin girişine dezenfektan koyulduğu ve cemaatin giriş ve çıkışlarda ellerini dezenfekte ettikleri görüldü.

“Teravih namazımızı camide kılamadık”
Tek kullanımlık seccadesini alarak camiye namaza gelen esnaf Hasan Çelik, “Camiye girerken ve çıkarken ellerimizi, yüzlerimi yıkıyoruz. İnşallah Allah’ın izniyle bu sıkıntılar da geçecek. Pandemiden dolayı teravih namazımızı camide kılamadık, Kadir Gecesi’ni camide kutlayamadık bundan dolayı çok üzüldük. Bayramımızı evimizde geçirdik. Allah beterinden saklasın. Bizde önlemlerimizi almaya devam ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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