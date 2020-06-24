Adres sormak için girdiği tamirhanede kanala düşüp, yaralandı

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<br>Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, adres sormak için girdiği oto tamircisinde 1 metre derinliğindeki kanala düşen Mehmet Akbulut, yaralandı.<br> Alanya Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircisine adres sormak için gelen Mehmet Akbulut, bir anlık dalgınlık sonucu 1 metre derinliğindeki tamir kanalına düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Akbulut'u ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Akbulut, tedaviye alındı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK<br>2020-06-24 14:51:58<br>

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