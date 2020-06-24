Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Emre, Ankara’ya atandı

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Antalya’nın Alanya ilçesinde yaklaşık 3 yıldır görev yapan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre son Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Ankara Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atandı.

Yaklaşık 3 yıl önce Alanya’da göreve başlayarak başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, son Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Ankara Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin tayin edildi.

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