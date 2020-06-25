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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yerleşik Norveçli evinde ölü bulundu

DHA

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Norveçli Krıstoffersen Rolf Artur (67), evinde ölü bulundu. Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde yalnız yaşayan Norveçli Krıstoffersen Rolf Artur'dan bir süredir haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, savcılık izniyle eve girdiklerinde Artur'u hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası Artur'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Norveçli turistin cansız bedeni savcılık ve polisin incelemesinin ardından otopsi...

Yerleşik Norveçli evinde ölü bulundu

<br>Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Norveçli Krıstoffersen Rolf Artur (67), evinde ölü bulundu.<br>Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde yalnız yaşayan Norveçli Krıstoffersen Rolf Artur'dan bir süredir haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, savcılık izniyle eve girdiklerinde Artur'u hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası Artur'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Norveçli turistin cansız bedeni savcılık ve polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-06-25 11:54:49<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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