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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Havalimanı'ndaki 'insansız konser'i 500 bin kişi izledi

DHA

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)FRAPORT TAV Antalya Havalimanı sponsorluğunda, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) ve DJ Burak Yeter iş birliğinde pandemi sürecinde hazırlanan 'Müzikle kal, Antalya´yı hayal et' projesi anlatıldı.  İnsansız konserin 24 saatte YouTube kanalında yarım milyon izleyiciye ulaştığı belirtildi. Antalya'da Tünektepe ve Tahtalı Dağı zirvesinde insansız konser verip, YouTube kanalına yükleyen DJ Burak Yeter, üçüncü insansız konserini 15 gün önce Antalya Havalimanı apronunda uçak önünde gerçekleştirdi. Antalya Havalimanı'nda düzenlenen Burak Yeter konserinin tanıtımına, Antalya...

Antalya Havalimanı'ndaki 'insansız konser'i 500 bin kişi izledi

<br>İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)FRAPORT TAV Antalya Havalimanı sponsorluğunda, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) ve DJ Burak Yeter iş birliğinde pandemi sürecinde hazırlanan 'Müzikle kal, Antalya´yı hayal et' projesi anlatıldı.  İnsansız konserin 24 saatte YouTube kanalında yarım milyon izleyiciye ulaştığı belirtildi.<br>Antalya'da Tünektepe ve Tahtalı Dağı zirvesinde insansız konser verip, YouTube kanalına yükleyen DJ Burak Yeter, üçüncü insansız konserini 15 gün önce Antalya Havalimanı apronunda uçak önünde gerçekleştirdi. Antalya Havalimanı'nda düzenlenen Burak Yeter konserinin tanıtımına, Antalya Havalimanı genel müdürleri Deniz Varol ile Bilgihan Yılmaz ve ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege ve DJ Burak Yeter katıldı.<br>Havalimanı konserinin 24 saat önce YouTube kanalına yüklendiğini söyleyen Yeter, yarım milyon insanın şimdiden izlediğini kaydetti. 'Tuesday' adlı popüler miksini Antalya Havalimanı'nda da çalan DJ Burak Yeter, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.<br>'SIRADA TARİHİ YERLER VAR'<br>Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yeridir' sözüne atıfta bulunan Burak Yeter, konuşmasını şöyle sürdürdü:<br>"Dünyada ilk kez havalimanında bir konser gerçekleştirildi. Bu konserler serisi devam edecek. İnsansız konserlerle güvenli seyahat ve güvenli yolculuk gibi müziksiz bir hayatın da olmayacağını göstermiş olduk. Türkiye'de çaldığımız müzikle 7'den 70'e herkesin eğlenebileceği bir şey yarattık. Şimdiye kadar gerçekleşen konserlerimizde doğal zenginlerimizi ön plana çıkardık. Bundan sonra bölgede bulunan Termessos, Sagalasos, Perge, Aspendos, Patara ve Alanya Kalesi'nde de konser çekimleri yapacağız."<br>YELİZ GÜL EGE: BİR IŞIK YAKTIK<br>Lansmana katılan ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya'nın tanıtımına yön vermek için popüler kültür, doğa ve tarihi bir araya getirmek istediklerini anlattı. Ege, "Fraport TAV Antalya Havalimanı, Antalya'nın giriş ve çıkış kapısı olarak dikkat çekmektedir. Ünlü DJ Burak Yeter ile bu projeye başlarken havalimanında konser çekmek hayalimizdi ve bunu gerçekleştirdik. #MüzikleKal hashtag'iyle başlayan projemiz, Antalya'yı insanların neden tercih ettiğine yönelik bir ışık yaktı" diye konuştu.<br>'PROJELERE DEVAM EDECEĞİZ'<br>Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, "Ülkemiz ve tüm dünya zor bir dönemden geçti. Hala devam etmekte. Fakat ilk zamanlardaki paniği atlattık ve yaşamayı öğrendik. Bu durumda insanlar seyahat etmeyi unuttu. Eski günlerimize dönmemiz için uğraşlar vermemiz gerekiyor. Müziğin evrenselliğini kullanmak bizim için çok önemliydi. Henüz YouTube'da 24 saat geçmeden yarım milyon izleyiciye ulaştı. Antalya'mızı tanıtmak adına bu tür projelere devam edeceğiz" dedi.<br>'İLK VE SON ZİNCİR BİZİZ'<br>Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz ise, "Pandemi sürecinde turizmin etkilendiği gibi Antalya Havalimanı da etkilendi. Hiç yolcu görmediğimiz zamanlar oldu. Şimdilerde insanları uçak beklerken görüyoruz. Havalimanı yönetimi olarak bu tarz projelere destek vermeyi seven bir kurumuz. Turistin ilk gördüğü zincir ve son gördüğü zincir halkasıyız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ<br>2020-06-25 12:36:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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