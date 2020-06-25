Dokuma Park, 74 ayrı türde 400 ağaç, 5 bin bitkiye ev sahipliği yapacak Atom bombasına direnen türlerden oluşan 73 adet ağaç da parktaki yerini aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dokuma Park, 74 ayrı türde 400 ağaç, 5 bin bitkiye ev sahipliği yapacak Atom bombasına direnen türlerden oluşan 73 adet ağaç da parktaki yerini aldı

İHA

Kepez Belediyesi, Dokuma Park'ta 18 bin metrekare alanda oluşturduğu ve içerisinde 74 ayrı türde 400 ağaç, 5 bin bitki ile 7 adet tematik bahçenin olacağı botanik parkta, kent sakinlerini doğanın endemik güzellikleriyle buluşturacak. Başkan Hakan Tütüncü, geçtiğimiz aylarda botanik parka, çocuklarla birlikte Hiroşima nükleer felaketinin 73. yıldönümü anısına atom bombasına direnen türlerden oluşan 73 adet ağaç dikmişti.

Dokuma Park, 74 ayrı türde 400 ağaç, 5 bin bitkiye ev sahipliği yapacak Atom bombasına direnen türlerden oluşan 73 adet ağaç da parktaki yerini aldı

Kepez Belediyesi, Dokuma Park’ta 18 bin metrekare alanda oluşturduğu ve içerisinde 74 ayrı türde 400 ağaç, 5 bin bitki ile 7 adet tematik bahçenin olacağı botanik parkta, kent sakinlerini doğanın endemik güzellikleriyle buluşturacak. Başkan Hakan Tütüncü, geçtiğimiz aylarda botanik parka, çocuklarla birlikte Hiroşima nükleer felaketinin 73. yıldönümü anısına atom bombasına direnen türlerden oluşan 73 adet ağaç dikmişti.
Kepez Belediyesi, kent merkezinin en büyük yeşil alanlarından biri haline getirdiği eski Dokuma Fabrikası yerleşkesine bir çevreci proje daha kazandırdı.
Çam ağaçlarından oluşan korulukların, zeytin ve portakal bahçelerin bulunduğu Dokuma Fabrikası arazisi, dünyanın dört bir yanının ve ülkemizin 74 ayrı türdeki ağacı ile otsu ve çalı bitkisine de ev sahipliği yapacak.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, DokumaPark düzenlemesiyle Antalyalıların hizmetine sunduğu ve müzeler adası haline getirdiği tarihi fabrika yerleşkesine, botanik park kuruluyor.

400 ağaç, 5 bin bitki
Endemik bitki türlerinin ve nadir ağaçların görülebileceği botanik bahçe, fabrika binasının batısında, yeşil dokunun olmadığı 18 bin m2 alana yapılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz yıl yapımına başlanılan parkın peyzaj çalışmasında sona gelindi. Çocukların bitkileri ve ağaçları tanıma imkânı bulacağı Dokuma Botanik Park’ta, dünyanın dört bir yanının ve ülkemizin 74 ayrı türdeki 400 ağacı ile 5 bin adet otsu ve çalı bitkisi sergilenecek. Şuana kadar 258 ağacın ve 1230 bitkinin botanik bahçe alanına dikimi tamamlandı. Diğer ağaç ve bitkilerin dikimi ise devam ediyor.

Botanik bahçenin envanteri
Ziyaretçilerini, doğanın eşsiz renkleri ve kokularıyla buluşturacak olan bahçede, Japon Kavağı, Cennet Kuşu, Erguvan, İpek Ağacı, Kafur Ağacı, Anadolu Sığla Ağacı, Altın Çanı, Gavura Çiçeği, Çingene Şalvarı, Kırmızı Uçlu Saz, Altuni Yayılıcı Ardıç, Buz Çiçeği, Meksika Tüy Çimeni, Turna Çiçeği, Acem Borusu, Yabani Çay Ağacı, Üç Renkli Japon Gülü, Çin Su Ladini, Defne, Zakkum, İstanbul Akasyası, Hatmi, Sülün Akasyası, Japon Kavağı, Kırmızı Yapraklı Surinam Kirazı, Sakız Ağacı, Avustralya Gümüş Meşesi, Lale Ağacı, Fıstık Çamı, Orkide Ağacı, Oya Ağacı, Hindistan Kavağı, Ihlamur, Altın Gül Ağacı, Kaymak Ağacı, Yeni Zelanda Keteni, Yıldız Çalısı, Taş Porsuğu, Arap Yasemini, Amerikan Bataklık Servisi, Mabed Ağacı ve Trabzon Hurması gibi bitki ve ağaçlar olacak.

5 bahçesi olacak
Farklı iklimlere ait bitki ve ağaçların bir doğa müzesi mantığında sergileneceği botanik parkta, Japon bahçesi (2 bin m2), begonvil bahçesi 1500 m2), tropik bitkiler bahçesi (2500 m2), tıbbi, aromatik, endemik türler bahçesi (2000 m2) ve bataklık türler bahçesi (1200m) de oluşturulacak. Antalya yöresinin endemik bitkilerinin de olacağı botanik bahçede, anıtsal niteliği olan ağaçlara da yer verilecek.
Su havuzunun da yer aldığı bahçede, gezinti yolları da bulunuyor. Dokuma Botanik Parkı’nın hemen yanı başında 186 ağacın bulunduğu 5 dönümlük portakal bahçesi de yer alıyor. Başkan Hakan Tütüncü, geçtiğimiz aylarda botanik parka, çocuklarla birlikte Hiroşima nükleer felaketinin 73. yıldönümü anısına atom bombasına direnen türlerden oluşan 73 adet ağaç dikmişti.

Antalya’ya nefes alabileceği doğal park
Başkan Hakan Tütüncü, geçtiğimiz günlerde incelemede bulunduğu Dokuma Botanik Park ile ilgili şunları söylemişti: "Dokuma Fabrikası’nın aktif olduğu zamanlarda kazandırılan yeşil dokunun korunması ve yeşil dokunun olmadığı alanların ise botanik bahçe, portakal bahçesi, zeytin bahçesi gibi çalışmalarla değerlendirilmesi konusunda bir gayret gösteriyoruz. Yeşil alanın olmadığı 18 bin metrekarelik bir alanı botanik bahçe haline getirdik. Bu bahçe, yaşayan ağaç ve bitki müzesi olacak. Fabrika binasının batısındaki çorak arazi, çok yakında çeşitli ağaç ve bitki türlerinin bir arada yaşadığı güzel bir botanik bahçe haline gelecek. Bu bahçe, Antalyalıların doğanın içerisinde nefes alabileceği bir nokta olacak. Botanik bahçeyi, çocukların doğa ile daha yakın bir iletişim kurabilmeleri adına çok önemsiyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya Havalimanı'ndaki insansız konser 24 saatte yarım milyon kişi tarafından izlendi Antalya Havalimanı TAV Temsilcisi Genel Müdür Deniz Varol: "Müzikle keyiflenirken, aynı zamanda Antalya Havalimanı'nda önlemlerin alındığı mesajını veriyoruz" Antalya Havalimanı Fraport Temsilcisi Genel Müdür Bilgihan Yılmaz: "Normalleşme süreciyle birlikte havalimanında canlanma yeniden başladı" "DJ Burak Yeter: "Video çok kısa sürede yarım milyona ulaştı" ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege: "İnsanların Antalya'yı hayal etmelerini istiyoruz"
YEREL HABERLER Antalya Havalimanı'ndaki insansız konser 24 saatte ...
Başkan Uysal, ‘Daha iyisi için çalışacağız’
YEREL HABERLER Başkan Uysal, ‘Daha iyisi için çalışacağız’
Kazada yaralanan 8 Yaşındaki Azra’nın feryadı “Baba benim elimi bırakma” Kazanın ardından babasına sarılarak kendisini bırakmaması için yalvaran Azra’nın feryadı yürekleri burktu 112 görevlileri tarafından müdahale için ambulansa alınan Azra, babasının boynuna sarılarak gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Kazada yaralanan 8 Yaşındaki Azra’nın feryadı “Baba ...
Akdeniz Üniversitesi’ne Engelsiz Üniversite Ödülü
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi’ne Engelsiz Üniversite Ödülü
Müebbet hapis cezası 10 yıla inen Suriyeli, teşekkür etti
YEREL HABERLER Müebbet hapis cezası 10 yıla inen Suriyeli, teşekkür ...
Manavgat’ta otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı
YEREL HABERLER Manavgat’ta otomobille çarpışan motosikletli kurye ...
Antalya'da sıcak havada bunalan denize koştu, mesafe unutuldu
YEREL HABERLER Antalya'da sıcak havada bunalan denize koştu, mesafe ...
Antalya Havalimanı'ndaki 'insansız konser'i 500 bin kişi izledi
YEREL HABERLER Antalya Havalimanı'ndaki 'insansız konser'i 500 bin ...
Corendon, Brüksel'den Eskişehir'e direkt seferlere başlıyor
YEREL HABERLER Corendon, Brüksel'den Eskişehir'e direkt seferlere ...
Kayıp Buse'nin babasından 'Ağva Deresi'ni ıslah edin' talebi
YEREL HABERLER Kayıp Buse'nin babasından 'Ağva Deresi'ni ıslah edin' ...
Yerleşik Norveçli evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yerleşik Norveçli evinde ölü bulundu
Kumlucalı Napolyon kirazı üreticileri, ihracatta hareketlenme bekliyor
YEREL HABERLER Kumlucalı Napolyon kirazı üreticileri, ihracatta ...
Hava sıcaklığı mevsim normalinin 8 derece üzerine çıkacak
YEREL HABERLER Hava sıcaklığı mevsim normalinin 8 derece üzerine ...
30 yıllık içme suyu sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER 30 yıllık içme suyu sorunu çözülüyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'da sabah namazını kıldırdı
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'da sabah ...
Lara Plajı’nda tedbirli deniz keyfi Restorana gelen misafirler masalarda bulunan QR kodları okutarak siparişlerini verebiliyorlar
YEREL HABERLER Lara Plajı’nda tedbirli deniz keyfi Restorana gelen ...
Norveçli turist evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Norveçli turist evinde ölü bulundu
Başkan Bahar: " Okullan 2 Kasım tarihinde açılsın turizm sezonu 2 ay uzatılsın" OSB Başkanı Bahar öğrenci ve ailelerini Antalya'ya davet etti
YEREL HABERLER Başkan Bahar: " Okullan 2 Kasım tarihinde açılsın ...
Toplu taşımada yolcu sayılarının yeniden belirlenmesi talebi MMO Antalya Şube Başkanı Doç.Dr. İbrahim Atmaca: " Toplu taşıma araçlarında metrekare başına yolcu sayısı yeniden belirlenmeli" "Kademeli mesai ile daha geniş bir zamana yayılıp şehir içi toplu taşıma araçlarında 1 metre fiziksel mesafeyi bozan yığılmalar önlenebilir”
YEREL HABERLER Toplu taşımada yolcu sayılarının yeniden belirlenmesi ...
Başkan Esen, 250 fidan ile meydan okudu
YEREL HABERLER Başkan Esen, 250 fidan ile meydan okudu
800 yılık han gelin-damat adaylarının gözdesi oldu Asırlık han kliplere de ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER 800 yılık han gelin-damat adaylarının gözdesi ...
Kaleiçi Yat Limanı eski günlerine dönmeyi bekliyor Tekne turları başladı ancak yat limanında sessizlik sürüyor Akdeniz Yelkenli ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi organizasyon sorumlusu Ekrem Turan: "Geçen sene 1 günde kazandığımız parayı, şimdi 1 ayda kazanamıyoruz"
YEREL HABERLER Kaleiçi Yat Limanı eski günlerine dönmeyi ...
Aşırı doz eroinden öldü
YEREL HABERLER Aşırı doz eroinden öldü
Dünyaca ünlü sahile indiklerinde fotoğraf çektirme yarışı başlıyor Atlı polisleri gören tatilciler, onlarla fotoğraf çektirmek için adeta yarışıyor Genel güvenlik ve asayişi sağlayan atlı polisler, vatandaşların oldukça ilgisini çekiyor Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir: "Özellikle atlı polislerimiz zaman zaman fotoğraf çekinmekten dolayı görevlerini yapmakta zorlanıyorlar" "Tek görevimiz güvenlik ve asayiş değil aynı zamanda karşılıklı sağlıklı ve güzel ilişkiler kurabilmek."
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü sahile indiklerinde fotoğraf çektirme ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X