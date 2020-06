Pandemi döneminde Antalya'nın tanıtımına katkı sunmak amacıyla Fraport TAV Antalya Havalimanı sponsorluğunda hazırlanan 'Müzikle Kal, Antalya'yı hayal et' projesi kapsamında, dünyaca ünlü DJ Burak Yeter havalimanı apronunda uçak önünde 1 saatlik insansız konser verdi. Projenin lansmanında konuşan Yeter, YouTube yüklediği konser klibinin 24 saatte yarım milyon kişi tarafından izlendiğini, bundan sonraki süreçte de Antalya'nın UNESCO tarafından kültür miraslar listesinde olan doğal zenginliklerinde klipler çekeceklerini duyurdu. Antalya Havalimanı TAV Temsilcisi Genel Müdür Deniz Varol ise müziğin evrenselliğini kullanarak, insanlara ulaşmak istediklerini söyledi.

Fraport TAV Antalya Havalimanı sponsorluğunda, Antalya Tanıtım Vakfı ve ünlü DJ Burak Yeter’in işbirliğinde Covid19 pandemi sürecinde hazırlanan “Müzikle kal, Antalya’yı hayal et” projesi kapsamında, Tünektepe ve Tahtalı Dağı zirvesinde insansız konser verildi. Yaptığı konserleri YouTube kanalına yükleyen Yeter, üçüncü insansız konserini 15 gün önce Antalya Havalimanı apronunda uçak önünde gerçekleştirdi. Üçüncü insansız konserin basın lansmanı, Antalya Havalimanı Fraport Temsilcisi Genel Müdür Bilgihan Yılmaz Antalya Havalimanı TAV Temsilcisi Genel Müdür Deniz Varol , ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege ve Burak Yeter’in katılımıyla havalimanında yapıldı.



Ege: "Doğayı bir araya getirelim istedik"

Lansmanda konuşan Yeliz Gül Ege, ATAV olarak yaptıkları projelerde deniz, kum ve güneş dışında, Antalya'yı insanların tercih etmelerine yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Ege, "Antalya'yı hayal etmelerini istiyoruz. İnsanlar şu anda sosyal medyada çok vakit geçiriyor. Hele de işlerimize gitmediğimiz dönemlerde, zannedersem en iyi tirajları Eticaret yakaladı. O nedenle bizde dijital dünyayı kullanmak ve Antalya'nın tanıtımına yön vermek adına evrensel olan müzik ile tarihi, doğayı bir araya getirelim istedik" dedi.



Yılmaz: "Tekrar canlanma yapıyoruz"

ATAV ile birlikte birçok proje yürüttüklerini kaydeden Antalya Havalimanı Fraport Temsilcisi Genel Müdür Bilgihan Yılmaz, Antalya Havalimanı'nın turistik bir havalimanı olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, "Pandemi döneminde turizm etkilendiği gibi Fraport TAV Antalya Havalimanı'da etkilenmiştir. Şu günlerde tekrar bir canlanma yaşıyoruz. Böyle bir ortamda bu ivmeyi kazandığımız anda havalimanı olarak bu tarz projelere destek vermeyi seven bir kurumuz. Son dönemde tekrar bir yükselişi görüyoruz. Burak kardeşimize ve emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.



Varol: "Müziğin evrenselliğini kullandık"

Geçtiğimiz yıl Antalya turizm sezonunun çok güzel geçtiğine değinen Antalya Havalimanı TAV Temsilcisi Genel Müdür Deniz Varol ise pandeminin başlamasıyla birlikte yolcuları kaybettiklerini, ağır bir dönem geçirildiğini belirtti. Varol, "Şu anda da yaraları sarıyoruz. Bunu iyi anlatmamız gerekiyor. Bizler önlemlerimizi aldık. Antalya'nın tamamında önlemler alınmış durumda. Bunları insanlara iyi anlatmak ve anlattıklarımızın doğru bir şekilde ulaşması gerekiyor. Hiç kimsenin kafasında soru işaretinin kalmaması gerekiyor. 'Antalya'da tatil yapmak istiyoruz, geçen sene de yapmıştık. Tekrar gitmek istiyoruz, ama ne kadar güvenli?' gibi sorular muhakkak olmuştur. İşte bu soruları ortadan kaldırmak için bu tarz projelerle insanlara ulaşmak istedik. Bu da çok sıra dışı, dünyada ilk olduğunu düşündüğüm bir proje. Biz farklı kanallar kullanarak insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Burada da müziğin evrenselliğini kullanarak insanlara ulaşmak istedik. Bu bir adımdı, bunu farklı cephede devam edeceğimizi söyleyebilirim" şeklinde konuştu.



"24 saatte yarım milyon izleyiciye ulaştı"

Lansman toplantısında izletilen klibin, ilk 2 dakikasında Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda alınan önlemlerin gösterildiğini söyleyen Varol, "Bunlar güzel detaylar. Müzikle keyiflenirken, aynı zamanda Antalya Havalimanı'nda önlemlerin alındığı mesajını veriyoruz. Videonun amacına ulaştığını düşünüyorum. Bu 1 saatlik bir konser. Evinizde, farklı alanlarda bu konseri dinleyerek keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Bir yandan da Antalya'nın ziyaret edilebileceği bir bölge olduğunu hatırlattık. Yavaş yavaş hedefe doğru ilerlediğimizi düşünüyorum. Çünkü çok kısa zaman oldu. Bu video çıkalı 24 saat oldu ama yarım milyondan fazla izleyiciye ulaşmış durumda. Yüzlerce beğeni, yorum var. Çok farklı dillerde yorumlama var. Antalya'mız turizmde dünya devi, dünya devinin de yapması gereken sıra dışı projelerle kendisini hatırlatması gerekiyor. Bizde buna imza attığımızı düşünüyorum. Ülkemizin değerli sanatçısı Burak Yeter'in de Antalya için sevdalı olması, bizimle duygularının paralel olması sevindirici bir durum" ifadelerini kullandı.



Yeter: "Konser serisi devam edecek"

Antalya'da çektiği videolarla çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini vurgulayan Dj Buraj Yeter ise hayalini gerçekleştirmesinde emeği olanlara teşekkürlerini sundu. Yeter, "Antalya çok dinamik bir bölge. Atatürk'ün de dediği gibi, dünyanın en güzel yeri. Bunu kılavuz olarak kullandığım için çok mutluyum. Olmayan bir şeyi yaptık. Dünyada ilk kez havalimanında konser gerçekleşti. Bu konser serisi devam edecek. Bu bizim 3. Antalya konserimizdi. Antalya'yı daha ön plana çıkarmak için, Antalya'nın doğal güzelliklerini göstermek için videolarımıza devam edeceğiz. Amacımız Antalya'yı dünyaya tanıtmak. Güvenli yolculuk, güvenli seyahat, aynı zamanda müziksiz hayatın olmayacağını insanlara göstermiş olduk" dedi.

Kliplerle 7'den 70'e herkesin eğlenebileceğini kaydeden Yeter, "Video çok kısa sürede yarım milyona ulaştı. Bu da, 'dünya bizi bekliyor' demek. Bunun üstüne çıkmaya çalışacaklardır ama çok zor olacağını düşünüyorum. Çünkü çok zor izinlerle gerçekleştirdik" diye konuştu.

Bundan sonraki yapılacak konserler hakkında bilgiler veren Yeter, sözlerini şöyle noktaladı: "Antalya'yla alakalı UNESCO tarafından kültür miraslar listesinde olan doğal zenginlikleri ortaya çıkaracağız. Geçtiğimiz hafta Termessos'a ziyaretimiz olmuştu. Sagalassos, Alanya Kalesi, Aspendos ve Patara'da çekimler yapmayı düşünüyoruz. Her hafta bir çekim yapmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren çekimlere başlayabiliriz."

Lansman, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.