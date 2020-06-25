Finike Asarönü-Alacadağ grup yolu asfaltlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike ilçesine bağlı Asarönü ve Alacadağ mahalleleri grup yolunu sathi asfaltla kaplıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerdeki asfalt ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yıllar içinde deforme olan Finike ilçesine bağlı Asarönü ve Alacadağ mahalleleri grup yolunda konforlu ulaşım için çalışma başlattı. Alt yapı ekipleri, öncelikle yolda genişletme, şarampol temizliği, büz koyma, dolgu ve sıkıştırma çalışması yaptı. Ardından asfalt ekipleri ara vermeden 8 kilometrelik yolda sathi asfalt çalışmasına başladı.

Ekipler hummalı bir şekilde sathi asfalt kaplama çalışmalarına devam ederken Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi yolu inceleyerek bilgi aldı. Başkan Geyikçi, yolun daha konforlu hale geleceğini belirterek, araç güvenliği açısından da çalışmanın son derece önemli olduğunu söyledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.