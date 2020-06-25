20 metrekarelik dükkanda ürettiği tepe lambalarını Avrupa'ya yolluyor (2)

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<br>PATENT BÖLGESİNDE 'EREN' YAZACAK<br>Antalya'da, Hakan Doğan tarafından üretilen tepe lambalarında, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün adı yazacak. Doğan, "Yurt dışına göndereceğimiz tepe lambalarının patent alanında yer alan firma kısmına, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017 tarihinde teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül anısına 'Eren' yazıp gönderme kararı aldık. Ülkemizin menfaati için şehit düşen kardeşimizin ismini unutturmamak adına böyle bir karar aldık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN<br>2020-06-25 15:29:40<br>

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