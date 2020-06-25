Alanyasporlu N’Sakala Göztepe’de yok

Trabzonspor maçında ikinci sarıdan kırmızı kart gören sol bek oyuncusu N’Sakala, takımının bu hafta oynayacağı Göztepe deplasmanında cezalı duruma düştü.

Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor karşılaşmasının 76 ve 82. dakikalarında sarı kart gören Demokratik Kongolu sol bek N’Sakala takımını eksik bırakmıştı. Kırmızı kart cezalısı olan N’Sakala Süper Lig 29. haftasında deplasmanda oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek. N’Sakala, bu sezon 4 sarı kart ve 2 kez de kırmızı kart görerek 3 kez cezalı duruma düştü.



Alanyaspor bu kez kazanmak istiyor

Alanyaspor, Süper Lig’in 12. haftasında sahasında oynadığı Göztepe karşılaşmasında 10 mağlup oldu. Turuncu yeşilli ekip, son 6 maçta 5 kez mağlup olan Göztepe karşısında bu kez kazanmak istiyor.



Göztepe hazırlıkları başladı

Diğer yandan Alanyaspor bu maçın hazırlıklarına dün itibariyle yaptığı idmanla başladı. Alanyaspor Göztepe maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.