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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya'nın Mavi Bayraklı ilk tesisi belgesini aldı

İHA

TÜRÇEV koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı kapsamında 2020 yılında Alanya kent ölçeğinde 67 tesis plajı, 6 halk plajı ve 1 marina işletmesi Mavi Bayrak ödülüne layık görüldü.

Alanya'nın Mavi Bayraklı ilk tesisi belgesini aldı

TÜRÇEV koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı kapsamında 2020 yılında Alanya kent ölçeğinde 67 tesis plajı, 6 halk plajı ve 1 marina işletmesi Mavi Bayrak ödülüne layık görüldü.
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı kapsamında 2020 yılında Türkiye’de 486 plaj, 22 marina ve 7 yatta “Mavi Bayrak” dalgalanacak. Ülkemiz özelinde Antalya 206 plaj ve 5 marina ile 1’inci sırada yerini aldı. 2020 yılı yaz sezonunda Alanya kent ölçeğinde 67 tesis plajı, 6 halk plajı ve 1 marina işletmesi Mavi Bayrak ödülüne layık görüldü.
Alanya kent ölçeğinde 2020 yılı Mavi Bayrak ödülüne layık görülen 67 tesis plajı, 6 halk plajı ve 1 marina işletmesi için sezon denetimleri başladı. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, bu yıl diğer yıllardan farklı olarak COVID19 (Yeni Tip Koronavirüs) salgını nedeniyle denetim zamanında ve şeklinde değişiklik yapılması ihtiyacı açığa çıktığını ifade etti. Erdoğmuş, Alanya’da gerçekleştirilecek denetimler ve Mavi Bayrak teslim süreçleri ile ilgili olarak TÜRÇEV Antalya Koordinatörlüğü ile yapılan istişareler neticesinde tesislerini hizmete açan ve Mavi Bayrak denetimine hazır olan tesis plajlarında denetimlerin gerçekleştirileceğini belirtti.
Başvuru esaslı devam eden denetim sürecinde, Alanya bölgesinde ilk başvuruyu yapan Xperia Saray Beach Otel, yapılan denetimler sonucunda Mavi Bayrak Kriterlerine tam uyumlu olarak Mavi Bayrağını almaya hak kazandı. TÜRÇEV Antalya Koordinatörlüğü, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Alanya Şubesi ve Mavi Bayrak Yerel Sorumlusu Alanya Belediyesi ortak çalışmasıyla tesisin denetim süreci tamamlandı. Mavi Bayrak Ödülü ve Sertifikası Otel Müdürü Hakan Işık’a ve Yönetici Asistanı ve Dijital Pazarlama Uzmanı Burak Han Gül’e teslim edildi.
Denetim sırasında tesisin Mavi Bayrak kılavuz kriterlerine uygunluğu yerinde doğrulanarak, sezon boyunca Mavi Bayraklı Plaj olarak faaliyet gösterecek tesis için Mavi Bayrak sorumlularına en iyi plaj uygulamaları konusunda da bilgilendirme yapıldı.
COVID19 salgını sürecinde aldığı tedbirler ile dikkati çeken Xperia Saray Beach Hotel tesis plajında aldığı önlemlerin yanı sıra “Güvenli Turizm Sertifikası” sürecini de tamamlayarak Alanya’da sertifika alan oteller arasında.
Müdür Sevda Erdoğmuş salgın sürecinde maske ve sosyal mesafe olgusunu dikkate alarak yapılan denetimlerde, otelin salgın konularında da gerekli düzenlemeleri yaptığını ifade etti. Erdoğmuş, “Tesis içinde almış olduğu salgın tedbirlerini plaj kullanım alanına da taşıyan Xperia Saray Beach Hotel, Mavi Bayraklı Plaj giriş çıkışlarında, WC ve duş kullanım alanlarında sosyal mesafenin korunmasına dair uyarı alanları oluşturmuş olup, salgın sürecinde tıbbi atık olarak kabul edilen eldiven ve maske atıklarının ayrı toplanacağı konteynerleri da plaja yerleştirmiştir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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