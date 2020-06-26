Otelde perma kültür bahçesi oluşturuldu

<br>Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin bahçesine, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Manavgat Meslek Yüksekokulu ile birlikte hazırlanan perma kültür projesi kapsamında sebze meyve üretimi için bahçe oluşturuldu. Kendi kendine yeterliliği göstermek amacıyla oluşturulan bahçede üretilen ürünlerden, otele gelen turistler de istediklerini seçerek yiyebilecek.<br>Manavgat'ın Titreyengöl mevkisinde bulunan bir otelin bahçesinde yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda perma kültür bahçesi oluşturuldu. AÜ Manavgat Meslek Yüksekokulu ile otel işbirliğinde gerçekleştirilen projede, kısıtlı alanda organik olarak meyve ve sebze ile çiçek, kümeslerde tavuk, ördek, kaz gibi hayvanların yanı sıra tavşan, keklik, bıldırcın da yetiştiriliyor. Geçen nisan ayında bahçeye çeşitli meyveler, bamya, domates, biber, salatalık, mısır, fasulye gibi birçok sebze ve çiçeklerin ekimi yapıldı. Fide olarak dikilen sebzeler büyüyerek ürün vermeye başlarken, 48 kilo salatalık toplandığı belirtildi. <br>Projeyle, hem çok kısıtlı alanda tarımsal üretim yapılabileceğinin gösterilmesi hedeflenirken hem de Covid-19 salgının ardından sertifika alan otele gelen turistlerin bahçeden istediği ürünü ister çiğ isterse de pişirilerek yemesi hedefleniyor. Turistler ayrıca bahçe kapsamında oluşturulan kümeslerde bulunan, tavuk, ördek ve kazların da yumurtalarını yiyebilecek.<br>Proje yöneticisi AÜ Manavgat Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Bölümü öğretim üyesi Dr. Meriç Balcı, Covid-19 sürecinde tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını belirterek, "Şu anda burada hayvanlarımız var, her türden bitkilerimiz ve meyve ağaçlarımız var. Bu zorlu günlerde de kendine yeterlilik adına çok küçük arazilerin bile çok yoğun ve usulüne uygun bir şekilde ekilip biçildiğinde, çok fazla verim verebileceğini ve bir ailenin hatta şu kadar bir arazi bile birkaç ailenin yiyecek ihtiyacını, sebze meyve ihtiyacını karşılayabileceğini ispatlamaya çalışıyoruz" dedi.<br>Burada aynı zamanda öğrencilere ekmeyi, dikmeyi ve biçmeyi öğrettiklerini söyleyen Balcı, "Enerjiyi tutumlu kullanan bir sistem bu. Enerjiyi tasarruflu kullanarak, ekmek, dikmek ve biçmek önemli. Aynı zamanda kimyasala bulaşmadan organik bir şekilde kardeş bitkileri, birbirine yakın dikerek, onları her türlü zararlıdan koruyarak biyolojik bir şekilde savaşarak ürün yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.<br>Otelin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydoğan, "Bu bizim için perma kültür projesi. İçinde hayvanlar var, bostanlar var, meyve ağaçları var. Bu bir örnek. Tarımda kendi kendine yetebilirliği gösteren bir örnek. Bu projeyi de AÜ'deki öğretim üyeleriyle böyle bir çalışma yaptık, uyguladık ve bugün ilk mahsulümüzü aldık. Yalnızca çok küçük bir bölümünden 48 kilo salatalık aldık" dedi.<br>Perma kültür bahçesinin turistlere açık olacağını ve turistlerin istedikleri ürünleri dalından kopartarak pişirilmesini isteyebileceğini söyleyen Hüseyin Aydoğan, "Turist; domatesini, patlıcanını, biberini ve diğer ürünleri kopartıp, taze yenilecekleri yiyebilecek; pişirilecek olanları ise istediklerini pişirip sunacağız. Turistler isterlerse kümes hayvanlarının yumurtalarından da pişirtip yiyebilecek" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-06-26 08:09:52<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.