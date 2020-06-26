Prof. Dr. Yalçın: Koronavirüste yolun sonundayız, fakat henüz bitmedi

<br>Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemlerin ihmal edilmesi halinde vaka sayısında yeniden artışın yaşanabileceğini belirterek, "Yolun sonundayız fakat henüz bitmedi" dedi.<br>Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüs vaka sayısı azalsa da özellikle sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Maske kullanımının sürdürülmesi ve maskesiz dolaşmamaya özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yalçın, "Terleme nedeniyle günde 2-3 kez maske değiştirmeliyiz. Çünkü bu ortamlarda bir maskenin bizim için birkaç saat katkısı olabiliyor. Bireysel temizlik ve el yıkama oranlarımızı artırmakta yarar var. Çünkü her türlü temas, gıda ya da kapı kolu gibi yerlere dokunduğumuzda, herhangi bir objeye dokunduğumuzda elin yıkanması gerekiyor. Bu önlemlerin sağlığımızı korumada ciddi yeri var" diye konuştu.<br>Bu önlemlerin ihmal edilmesi halinde tekrar oranın artışıyla karşılaşılacağını kaydeden Prof. Dr. Yalçın, "Yolun sonundayız fakat henüz bitmedi. Mevsim nedeniyle belki vakalarda biraz hafifleme bekleyebiliriz. Daha da düşmesi bizim için önemli. Sonbahar mevsimiyle birlikte çok dikkatli olmalıyız. Bu mevsimde solunum yolları enfeksiyonu sıklıkla görülebileceği için grip ve diğer virüslerle birlikte bu hastalığın tekrar artışa geçebileceğini akılda tutmak gerekiyor. Bireysel ve toplumsal önlemlerin ciddi bir şekilde uygulanması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Erol AKKIR<br>2020-06-26 08:09:42<br>

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