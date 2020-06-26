Prof. Dr. Gökoğlu: Balon balığı parmak koparabilir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Gökoğlu: Balon balığı parmak koparabilir

DHA

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, dalış yaptığı Konyaaltı Sahili'nde deniz dibindeki balon ve aslan balıklarını görüntüledi. Küçük balon balıklarına parmağını uzatarak, ısırmasını da inceleyen Gökoğlu, balığın şişme anını anbean görüntüledi. Balıkçıları uyaran Prof. Dr. Gökoğlu, "Parmağınızı eğer büyük balon balığının ağzına götürürseniz koparabilir. Oltacıların, balıkçıların buna çok dikkat etmesi lazım" dedi. Kızıldeniz'den Akdeniz'e ulaşan balık türleri arasında 'istilacı' tür olarak da bilinen balon ve...

Prof. Dr. Gökoğlu: Balon balığı parmak koparabilir

<br>Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, dalış yaptığı Konyaaltı Sahili'nde deniz dibindeki balon ve aslan balıklarını görüntüledi. Küçük balon balıklarına parmağını uzatarak, ısırmasını da inceleyen Gökoğlu, balığın şişme anını anbean görüntüledi. Balıkçıları uyaran Prof. Dr. Gökoğlu, "Parmağınızı eğer büyük balon balığının ağzına götürürseniz koparabilir. Oltacıların, balıkçıların buna çok dikkat etmesi lazım" dedi.<br>Kızıldeniz'den Akdeniz'e ulaşan balık türleri arasında 'istilacı' tür olarak da bilinen balon ve aslan balığı popülasyonu son yıllarda Antalya açıklarında arttı. Konyaaltı Sahili'nde su altı araştırmaları yapan AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, kıyıya yakın alanda deniz dibindeki balon ve aslan balıklarını görüntüledi. Sahile 300 metre uzaklıkta dalış yapan Prof. Dr. Gökoğlu, sayıları her geçen gün artan balon ve aslan balıklarının üreme biyolojisi üzerine çalışma gerçekleştirdi.<br>BALON BALIĞINI ELİYLE BESLEDİ<br>Yüzgeçlerinde zehirli dikenleri bulunan aslan balıklarını deniz dibinde görüntüleyen Prof. Dr. Gökoğlu, balon balıklarını da eliyle besledi. Son dönemde kıyıya yaklaşan ve balıkçıların oltalarına takılan balon balıklarının üreme biyolojisini araştıran Prof. Dr. Gökoğlu, küçük türdeki balon balıklarına eliyle istiridye yedirdi. Prof. Dr. Gökoğlu, küçük balon balıklarına parmağını uzatarak, ısırmasını da inceledi. Deniz dibinde avucuna balon balığı alan Prof. Dr. Gökoğlu, balığın şişme anını anbean görüntüledi.<br>BALON BALIĞINA PARMAĞINI ISIRTTI<br>Sahilde insanların yüzdüğü bölgelerde kıyıya kadar gelen küçük türdeki balon balıklarının ısırarak zarar veremeyeceğini vurgulayan Prof. Dr. Gökoğlu, açıktaki balon balıklarının ise balıkçıların oltasındaki yem ya da balıkların peşinden yüzeye kadar geldiğine dikkati çekti. Büyük türdeki balon balıklarının insana saldırmayacağını dile getiren Prof. Dr. Gökoğlu, "Kıyılarımızda 7 tür balon balığı var. Halk arasında son zamanlarda panik havası oluşuyor. Bu 7 türden ikisinin kıyıya kadar geldiğini görüyoruz. Biz zaman zaman dalışlar yapıyoruz. Balon balıkları, aslan balıklarıyla ilgili gözlemde bulunuyoruz. Korkmaya gerek yok. Deniz dibinde elimizi kumun içine gömüp parmağımızı uzattığımızda yem sanıp, ısırıyorlar. Koparacak şekilde değil, ancak küçük acı verecek ısırık şeklinde. Deniz dibinde saldırma olmuyor" diye konuştu.<br>'OLTAYLA BALIK TUTANLARIN DİKKAT ETMESİ LAZIM'<br>Son zamanlarda balon balığının balıkçıların oltasına takılmasını değerlendiren Prof. Dr. Gökoğlu, şunları söyledi:<br>"Son zamanlarda teknede açıkta ve kıyıda büyük balon balığı görüntüleri sosyal medyada dolaşmaya başladı. Bu türler oltada yemin, yakalanan bir balığın peşinden gelen balon balıkları. Parmağınızı eğer büyük balon balığının ağzına götürürseniz koparabilir. Oltacıların, balıkçıların buna çok dikkat etmesi lazım. Kolay kolay kıyıya yanaşmazlar. İnsanlar için gelmezler. Balon balığının müthiş koku alma duyuları var. Koku alma duyuları ile birlikte yakalanan balığın peşinde ya da atılan oltanın arkasında bağlı olan yem için geliyorlar. Oltada yakalanmış bir balığın kokusu yayılıyor, balon balığı onun peşinden geliyor."<br>'BALON BALIĞI TÜKETİLMELİ'<br>Prof. Dr. Gökoğlu, deniz suyunun ısınmasıyla balon ve aslan balığının kıyıya yakın yerlerde daha fazla görülmeye başladığını anlattı. Aslan ve balon balığının Akdeniz Körfezi'ndeki popülasyonunun gittikçe arttığına dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, bu balıkların yerli türlerin yaşam alanını azalttığını söyledi. Balon ve aslan balığının Akdeniz ekosisteminde yer almaya başladığına değinen Prof. Dr. Gökoğlu, aslan balığının tüketimine başlandığını, balon balığının da zamanla yenen balık türleri arasına alınması gerektiğini belirtti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM<br>2020-06-26 08:25:51<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çıralı Sahili gündüz insanların, gece kaplumbağaların
YEREL HABERLER Çıralı Sahili gündüz insanların, gece kaplumbağaların
Prof. Dr. Yalçın: Koronavirüste yolun sonundayız, fakat henüz bitmedi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Yalçın: Koronavirüste yolun sonundayız, ...
Otelde perma kültür bahçesi oluşturuldu
YEREL HABERLER Otelde perma kültür bahçesi oluşturuldu
Kaş'ta yanan ormanlık alanın imara açıldığı iddialarına yalanlama
YEREL HABERLER Kaş'ta yanan ormanlık alanın imara açıldığı ...
Alanya'nın Mavi Bayraklı ilk tesisi belgesini aldı
YEREL HABERLER Alanya'nın Mavi Bayraklı ilk tesisi belgesini aldı
Hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe atan anneye 16 yıl hapis
YEREL HABERLER Hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe atan anneye ...
Alanyasporlu N’Sakala Göztepe’de yok
YEREL HABERLER Alanyasporlu N’Sakala Göztepe’de yok
20 metrekarelik dükkanda ürettiği tepe lambalarını Avrupa'ya yolluyor (2)
YEREL HABERLER 20 metrekarelik dükkanda ürettiği tepe lambalarını ...
Antalyaspor ikinci yarının en iyi çıkış yapan 4. takımı
YEREL HABERLER Antalyaspor ikinci yarının en iyi çıkış yapan 4. ...
Alanya'nın yeni misafirleri Hoşgeldin Komşum Projesiyle gülüyor
YEREL HABERLER Alanya'nın yeni misafirleri Hoşgeldin Komşum ...
Plaj işletmecisi, gördüğü manzarayla şok oldu, uyandırıp çöpleri tek tek temizletti
YEREL HABERLER Plaj işletmecisi, gördüğü manzarayla şok oldu, ...
Finike Asarönü-Alacadağ grup yolu asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Finike Asarönü-Alacadağ grup yolu asfaltlanıyor
Tütüncü, Ankara’dan Antalya’ya ‘Gençlik Kampı’ ve ‘Millet Bahçesi’ müjdeleriyle dönüyor.
YEREL HABERLER Tütüncü, Ankara’dan Antalya’ya ‘Gençlik Kampı’ ve ...
Norveç basını Alanya’da Alanya’da alınan Covid-19 önlemlerini incelediler
YEREL HABERLER Norveç basını Alanya’da Alanya’da alınan Covid-19 ...
Tarihi Kaleiçi semtindeki metruk binayı alev alev yakan şüpheli adli kontrolle serbest Psikolojik rahatsızlığı bulunan kişinin yüzde 60 engelli raporu bulunduğu ve daha önce de buna benzer kundaklama olayı gerçekleştirdiği tespit edildi
YEREL HABERLER Tarihi Kaleiçi semtindeki metruk binayı alev alev ...
Antalya Havalimanı'ndaki insansız konser 24 saatte yarım milyon kişi tarafından izlendi Antalya Havalimanı TAV Temsilcisi Genel Müdür Deniz Varol: "Müzikle keyiflenirken, aynı zamanda Antalya Havalimanı'nda önlemlerin alındığı mesajını veriyoruz" Antalya Havalimanı Fraport Temsilcisi Genel Müdür Bilgihan Yılmaz: "Normalleşme süreciyle birlikte havalimanında canlanma yeniden başladı" "DJ Burak Yeter: "Video çok kısa sürede yarım milyona ulaştı" ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege: "İnsanların Antalya'yı hayal etmelerini istiyoruz"
YEREL HABERLER Antalya Havalimanı'ndaki insansız konser 24 saatte ...
Başkan Uysal, ‘Daha iyisi için çalışacağız’
YEREL HABERLER Başkan Uysal, ‘Daha iyisi için çalışacağız’
Dokuma Park, 74 ayrı türde 400 ağaç, 5 bin bitkiye ev sahipliği yapacak Atom bombasına direnen türlerden oluşan 73 adet ağaç da parktaki yerini aldı
YEREL HABERLER Dokuma Park, 74 ayrı türde 400 ağaç, 5 bin bitkiye ev ...
Kazada yaralanan 8 Yaşındaki Azra’nın feryadı “Baba benim elimi bırakma” Kazanın ardından babasına sarılarak kendisini bırakmaması için yalvaran Azra’nın feryadı yürekleri burktu 112 görevlileri tarafından müdahale için ambulansa alınan Azra, babasının boynuna sarılarak gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Kazada yaralanan 8 Yaşındaki Azra’nın feryadı “Baba ...
Akdeniz Üniversitesi’ne Engelsiz Üniversite Ödülü
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi’ne Engelsiz Üniversite Ödülü
Müebbet hapis cezası 10 yıla inen Suriyeli, teşekkür etti
YEREL HABERLER Müebbet hapis cezası 10 yıla inen Suriyeli, teşekkür ...
Manavgat’ta otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı
YEREL HABERLER Manavgat’ta otomobille çarpışan motosikletli kurye ...
Antalya'da sıcak havada bunalan denize koştu, mesafe unutuldu
YEREL HABERLER Antalya'da sıcak havada bunalan denize koştu, mesafe ...
Antalya Havalimanı'ndaki 'insansız konser'i 500 bin kişi izledi
YEREL HABERLER Antalya Havalimanı'ndaki 'insansız konser'i 500 bin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X