Dünyanın ilk kadavradan rahim nakillisi Derya Sert'in annelik sevinci (1)

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<br>Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011'de dünyanın başarılı ilk rahim nakli yapılan Derya Sert (32), anne oldu. <br>Kadavradan alınan rahimle hamile kalan Derya Sert, 4 Haziran günü erkek bebek dünyaya getirdi. Prof. Dr. Ömer Özkan'a teşekkür eden Sert ailesi, bebeğe de onun adını verdi. AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ile nakli yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, bugün saat 11.00'de düzenleyecekleri basın toplantısıyla gelişmeleri duyuracak.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR<br>2020-06-26 10:20:44<br>

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