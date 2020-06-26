Konyaaltı Belediyesi tarafından Gürsu Mahallesi’nde hizmete açılan engelli dostu parkta, engelli bireylere özel kafe kurulacak.

Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Gürsu Mahallesi 350366 sokak kesişiminde yapımını tamamladığı 6 bin 155 metrekare büyüklüğündeki engelli dostu park hizmete girdi. Park alanında tekerlekli sandalyeliler ve bebek arabaları için rampalar yapılırken, engelli karoları ile görme engelli vatandaşların rahatlıkla dolaşabilecek. Parkı kullanacak engelli bireylerin sağlıklı yaşamları için engellilere uyumlu açık hava spor aletleri de monte edildi.

Konyaatı Belediye Başkanı Semih Esen, yaptıkları çalışmalarda Konyaaltı’ndaki yeşil alan miktarını arttırdıklarını söyledi. Başkan Semih Esen, “Gürsu mahallemizdeki hizmete açtığımız 6 bin 155 metrekare alan üzerine kurulu parkımızı, yeşil alan olmanın ötesinde, farklı bir fonksiyon da yükledik. Burayı engelli kardeşlerimiz için, onların kullanımı için, çok daha uygun tasarladık. Bu alanda önümüzdeki günlerde engelli kardeşlerimiz için bir kafeterya da olacak. Belediye hizmetleri verdiğimiz yeşil alanlarda mümkün olduğunca ticari fonksiyon yüklemiyoruz, ancak burası özel bir park. Burada engelli kardeşlerimiz için kuracağımız kafeyi de yine engelli kardeşlerimiz için kaliteli hizmetin ucuza sunulduğu bir hizmet anlayışı içinde çalıştıracağız” dedi.

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