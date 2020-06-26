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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanyaspor’da Göztepe maçı hazırlıkları tamamlandı

İHA

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı.

Alanyaspor’da Göztepe maçı hazırlıkları tamamlandı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı.
Aytemiz Alanyaspor, yarın oynayacağı deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Basın kapalı geçen idmanda Teknik Direktör Erol Bulut’un gözetiminde futbolcular ilk olarak ısınma çalışmaları yaptı. Ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan turuncu yeşilliler, antrenmanın son bölümünü ise taktiksel çalışmalarla tamamladı. Hazırlıkları tamamlayan Alanyaspor, 16.00’da Antalya Havalimanı’ndan İzmir'e uçacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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