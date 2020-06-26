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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez’in Millet Kıraathanesi açıldı

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Millet Kıraathanesi' projesi Kepez'de hayat buldu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün seçim vaadi olan Kepez Kent Meydanı içerisindeki 'Millet Kıraathanesi' düzenlenen törenle açıldı.

Kepez’in Millet Kıraathanesi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Millet Kıraathanesi’ projesi Kepez’de hayat buldu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün seçim vaadi olan Kepez Kent Meydanı içerisindeki ‘Millet Kıraathanesi’ düzenlenen törenle açıldı.
Kepez Belediyesi, Yeni Mahalle’deki 47 bin m2 büyüklüğündeki Kepez Kent Meydanı içerisindeki 180 m2.’lik binayı Millet Kıraathanesi’ne dönüştürdü. Her yaş grubuna, özellikle öğrencilere hizmet verecek olan Kepez Millet Kıraathanesi, düzenlenen törenle açıldı. Kepez Millet Kıraathanesi’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Millet Kıraathanelerinin özellikle son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde geliştirilen, yeni bir konsept olduğunu söyledi. Bu konseptin, aslında millet kıraathanelerinin bir kütüphane olduğunu belirten Tütüncü, “Kütüphanenin biraz daha formları değiştirilmiş, biraz daha vatandaşa yakın, biraz daha sıcak oradaki ikramlarla birlikte, her yaş grubuna ve okuma ile öğrenme ile ilgili her beklenti grubuna hitap eden son derece özel nitelikli bir konsept… İşte biz de bu konsepti Kepez'in Kent Meydanı’nda bu güzel mekan da hemşehrilerimize armağan edelim istedik.” diye konuştu.

Gençlerimize özel bir kütüphane
Başkan Tütüncü, güzel bir kütüphanenin, özel, nitelikli bir kütüphanenin, okuma tutkusunu, sevdasını, daha çok süreli yayınlarla, dergilerle, gazetelerle de farklı bir seviyeye taşıyacak olan özel bir kütüphanenin açılışını gerçekleştirdiklerini bildirdi. Güzel bir açılışla beraber, birkaç müjdeyi de paylaşmak istediğini dile getiren Tütüncü, “Bizim her açılışımız, aynı zamanda eserlerimizin mutluluğunu yaşarken, geleceğe dönük projeksiyonlarımızı da davetlilerimizle, hemşehrilerimizle ve takipçilerimizle paylaştığımız ve bu heyecanı büyüterek, yeni hedeflere doğru gönül gönüle yol aldığımız bir seremoni oluyor. 2020 yılı Kepez Belediyesi’nin bambaşka bir heyecanla yeni sıçramalar yaptığı, yeni eserler kazandırdığı, eserler zincirine yeni yeni halkalar eklendiği çok özel bir yıl olacak diye planlanmıştık. Şuana kadar planımız da hiçbir sapma bulunmamakta. Sadece Mart ayından, 1 Haziran'a kadar geçen sürede pandeminin bizi sosyal bir izolasyon tabi tutması sebebi ile bir araya gelemememiz durumu söz konusu oldu. Ama bu esnada bile azimle, gayretle, heyecanla çalışıp programımızda hiçbir sapmamasına özen gösteren bürokrat arkadaşlarımıza, belediyemiz çalışanlarına gönül dolusu bir teşekkür borçlu olduğumuzu ifade ediyorum. “dedi.

Kepez’e 4 kütüphane
Kütüphanelerle ilgili müjdeleri sıralayan Başkan Tütüncü, “Kepez Belediyesi 2020 yılı içerisinde tam 4 ayrı kütüphaneyi şehrimize kazandırmak için kollarını sıvamış vaziyette. Birincisi şimdi açacağımız ‘Millet Kıraathanesi’, ikincisi yine okullar bölgesinde çok özel bir konseptle açacağımız ‘Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi’, üçüncüsü; 2020 yılının sonunda açacağımız çok özel bir kütüphane ‘Cemil Meriç Kütüphanesi’ , dördüncüsü de Gülveren'de üniversitenin hemen karşısında kentsel dönüşüm alanı içerisinde adeta devasa bir kültür merkezi de olacak olan büyük ‘Halk Kütüphanesi’ projemiz. Birinci kütüphanemizi şimdi açıyoruz. Cem Karaca Gençlik Kütüphanesini de yine çok değerli bir Sivil Toplum Örgütümüzle birlikte güçlerimizi birleştirerek hemşehrilerimize kazandırmış olacağız. İnşallah pek yakında onun da mutluluğunu beraberce yaşıyor olacağız. Cemil Meriç Kütüphanesi ise Antalya'da kütüphaneciliğe, okuma tutkusuna, bambaşka bir boyut kazandıracak önemli bir eserimiz oluyor. Tabii burada birkaç mutluluğu aynı anda yaşayacağız. Antalya'da kütüphaneler var ama; bir müze kütüphane konsepti maalesef Antalya'da bulunmamakta. Hem Edebiyat Tarihi bakımından özellikli, nitelikte objelerin sergilendiği güzel bir mekan, ama aynı zamanda da güzel bir botanik dokusunun içerisinde 7 gün 24 saat açık kalacak bir kütüphanede kitaplarla bilgiyle, öğrenmeyle buluşmak. Çok özel bir kütüphaneyi de inşallah 2020 yılı içerisinde Cemil Meriç Müze Kütüphanesi’nde, müze kitaplığında hizmete sunmuş olacağız. Bu da bizi çok heyecanlandırıyor. “diye konuştu.

İhaleler de 6 yıldır şeffaflık ilkesi
Kepez Belediyesi’nin ihalelerinin son 6 yıldır internet üzerinden canlı yayınlarla paylaşıldığını da vurgulayan Tütüncü, 2 gün önce 24 Haziran günü Cemil Meriç Kütüphanesi'nin ihalesinin gerçekleştirildiğini ve internetten ihalenin paylaşıldığını da bildirdi. Önümüzdeki günlerde de yine son derece önemli olan Gülveren'de, Kepez’in kütüphane projelerinin amiral gemisi olacak olan kütüphanenin temelinin atılacağını duyuran Tütüncü, “Üniversitenin 80 bin fazla öğrencisi var. Üniversite Antalya için aydınlanmanın, bilginin en önemli göstergelerinden birisi. Akdeniz Üniversitesi, üniversitelerimiz aydınlanmayı, ilimi, bilimsel bilginin gelişmesini sembolize ediyor. İşte üniversitelere gelen sevgili öğrencilerimize, sevgili gençlerimize de çeşitli toplum kesimlerinden araştırmalarda bulunacakları son derece özel bir kütüphaneyi de öğrencilerin semtinde Kültür Mahallesi civarında Gülveren'de adet son yıllarda yaşadığı değişim ve dönüşümle bir üniversiteli kentine dönüşen o bölgede hemşerilerimize armağan edeceğiz.”dedi.

Antalya’nın en büyük kütüphanesi Gülveren’e
Şehirciliğin sadece maddi yatırımlarla yapılan bir iş olmadığına da değinen Tütüncü, “ Aynı zamanda beyinleri, aynı zamanda gönülleri de tatmin edecek, onlara da hitap edecek çalışmaları en güzel şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana çocuk kütüphaneleri, gençlik kütüphaneleri, etüt merkezleri gibi birçok burada sayamayacağımız kadar çok tesisi açmak suretiyle, aslında okuma sevgisinin farklı bir biçimde gönüllere yerleşmesini hedefledik. Bununla da kalmadık, ‘Tren Kütüphane’ yaptık. Oyuncak müzemizin içerisine nitelikli bir ‘Çocuk Kütüphanesi’ yaptık. Çocuklarla ilgili okullarda da buna benzer kütüphaneler yapmak suretiyle aslında eğlenceli yerlerde okumayı, öğrenmeyi gelecek kuşaklara teşvik etmeyi gayret ettik. Ama şimdi bütün bu parça parça yapmış olduğumuz kütüphanecilik çalışmalarını derli toplu bir demet halinde hemşehrimizin hizmetine sunmak, hem de zamana vurulmuş mühürler gibi güzel bir biçimde şehrin hatırasına hafızasına armağan etmek gerekiyordu, onu yapıyoruz. Bu çalışmalar tamamlandığında bu kütüphanelerimizin, kitaplıklarımızın, müze kütüphanelerimizin en üstünde olan amiral gemisi olan Gülveren'deki o Antalya'nın en büyük kütüphanesi de tamamlandığında, milyonlarca kitapla orada buluşma imkanı sağlayacağız. Djital ortamlar kullanılarak EKütüphane mantığıyla dünyanın çok farklı ülkelerindeki kütüphanelere bile bağlanma imkanı gerçekleştiğinde, kütüphanecilik noktasında da Antalya'da en büyük hedefi gerçekleştiren, yine en çok genç nüfusa sahip olan Antalya'nın en büyük ilçesi Kepez olacak. Böylesi bir adım eğitime önem veren, gençliğe önem veren Kepez Belediyesine çok yakışacak. “diye konuştu.

Pil Fabrikası’na Millet Bahçesi
Millet Kıraathanesi açılışında diğer müjdeyi de dile getiren Başkan Tütüncü, “Dokuma Fabrikası ile alakalı yıllardır çok önemli bir mücadelenin içerisindeyiz. Şehir olarak, oranın hatıralarla hafızalarımızda yer edindiği bir süreci, bu şehri paylaşan herkes olarak, omuz omuza vererek, bugünlere getirmeyi başardık. Şimdi içerisinde 10 ayrı müze ve bir tane de Akdeniz Bölgesi'nin ilk ve tek Bilim Merkezini 12 bin 500 metrekare kapalı alan içerisinde TÜBİTAK işbirliğiyle gerçekleştiriyoruz. Nereden bakarsak bakalım Dokuma, kent park olmanın çok ötesinde artık güzel bir kültür ve sanat adası haline geldi. Bu bizim için büyük bir mutluluk vesilesi. O bölgenin fabrikalar mahallesi olarak anılmasının en büyük sebebi de yakın bir zamana kadar fabrikaların o bölgede olmasıydı. O fabrikalarında kamuya ait olanlarını, belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla, ilçe başkanımızla, milletvekillerimizle büyük bir gayret ve kararlılık içerisinde hemşehrilerimize kazandıralım düşüncemiz vardı. İki gün önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla Kepez'le ilgili çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Milletvekillerimizin ve belediye başkanları olarak da bizlerin katıldığı bu son derece anlamlı toplantının gündem konularından birisi de Pil Fabrikası alanına güzel bir ‘Millet Bahçesi’ kazandırılmasıydı. Çevre ve şehircilik bakanımız konu ile ilgili talimatını bürokratlarına verdi. İnşallah bir fabrikası da şimdi dokuma ile bütünleşen güzel bir park, güzel bir bahçe, güzel bir Millet Bahçesi olacak. Oranın içerisine de güzel bir kitaplığın ve sürpriz yeni bir müzenin olduğu güzel bir tesis de yine belediyemiz tarafından oraya kazandırılacak. Çalışmaya ve gayrete devam. 2009'dan bu yana eserlerimiz de ortaya koyduğumuz başarılarla onur duyuyoruz. Her bir eser zamana vurulmuş bir mühürdür. Biz asla yaptıklarımızla yetinmedik, yetinmiyoruz. Her sabah yeni bir başlangıçtır bizim için… Allah'ın bize vermiş olduğu her türlü imkanı devletimizin, milletimizin, şehrimizin her türlü potansiyelini yine bu güzel ülkenin, yine bu güzel şehrin insanları için kullanacağız ve kullanmaya da devam edeceğiz.” dedi.

Tütüncü’ye teşekkür
Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek de konuşmasına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teşekkür ederek başladı. Kaymakam Özgödek; “Sayın Cumhurbaşkanımızın önemli bir projesini Kepez’de hayata geçirmiş olması nedeniyle büyük bir teşekkürü hak ediyor. Bu ilçemizin önemli eksiğini ve boşluğunu gidermektedir. Okullarımızda kitaplıklarımız, kütüphanelerimiz var. Ama ilçenin geneli bakımında bir kitaplığımız yoktu. Millet Kıraathanesi ve arkasından gelecek olan, 4 önemli kütüphane bu eksikliğimizi önemli ölçüde giderecek. Hatta bizi birçok ilçeden ve Türkiye'nin birçok ilinden daha iyi bir noktaya getirecektir. Başkanımıza bu bakımdan çok teşekkür ederim. “diye konuştu.Konuşmaların ardından Millet Kıraathanesi’nin açılışı gerçekleşti.
Açılışa Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, meclis üyeleri, muhtarlar, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş katıldı.

Millet Kıraathanesi
Millet Kıraathanesi, çocuk ve gençlere sağlıklı, nezih bir ortamda kitap okuma, ders çalışma imkanı sunacak. Gençlere değer veren bir proje olan Millet Kıraathanesi’nde öğrencilere çay, kahve ve kek gibi ücretsiz ikramlarda bulunulacak. Sadece gençler değil, ilçe sakinleri de çayını ve kahvesini içerken bir yandan da kitap ve günlük gazeteleri okuma imkanı bulacak. Millet Kıraathanesi’nde bilgisayar, internet (WİFİ), günlük ulusal gazeteler, kütüphane, ders çalışma salonu gibi hizmetler halkın kullanımına ücretsiz sunulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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