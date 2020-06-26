Dünyanın ilk kadavradan rahim nakillisi Derya Sert'in annelik sevinci (3)

<br>'DOĞMADAN ÖNCE ÖMER ÖZKAN SERT ADINI VERDİK'<br>Antalya'da kadavradan rahim nakli yapılan ve 4 Haziran günü bir erkek bebek dünyaya getiren Derya Sert'in eşi Mustafa Sert (37), oğullarına 'Ömer Özkan' adını verdiklerini söyledi. Mersin'den Antalya'ya gelerek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan eşi ve oğlunu <br>ziyaret eden kaporta ustası baba Mustafa Sert, "Eşim ve oğlumu görmeye geldim. Az önce oğlum Ömer Özkan'ı ziyaret ettim. Maşallah çok iyi, hiç bir sıkıntısı yok. Eşimin de sağlığı çok iyi. 10 yıllık uzun bir süreç yaşadık. Hocalarımızın sayesinde mutlu sona ulaştık" diye konuştu.<br>Baba Sert, "Allahın izniyle büyüyecek, evladımızı kucağımıza alıp, döneceğiz. Bekleyeceğiz, önümüzde beklememiz gereken bir süreç var. Hocalarımızın, Ömer Özkan Sert'i bize verecekleri günü bekleyeceğiz. Şu an anne sütüyle besleniyor. Beslenmesinde sıkıntı yok. Bir müddet daha annesinin sütünü almaya devam edecek. Hocalarımız ne zaman uygun görürlerse, o zaman evimize döneceğiz" dedi.<br>'DOĞUMHANEDEN ÖNCE OĞLUM ÇIKTI'<br>Eşine doğuma giderken, doğumhane kapısına kadar eşlik ettiğini anlatan Mustafa Sert, "Önce oğlum çıktı doğumhaneden, sonra da annesi çıktı. Beklemek çok güzeldi. Sabırsızlıkla bekledim. Sonunda kavuştuk. İsmini daha önceden kararlaştırmıştık. Eşim ilk nakil olduğunda kararımızı vermiştik. 'Oğlumuzun adı Ömer Özkan Sert olacak' diye. Hocamızın adını verdik, inşallah onun gibi başarılı bir evlat yetiştiririz" diye konuştu.<br>DOĞUMHANEDEN İLK FOTOĞRAF<br>Demirören Haber Ajansı, Ömer Özkan Sert'in doğumu sırasında çekilen, doktor ve hemşirelerin çabasını gösteren fotoğraflara ulaştı. Fotoğraflarda, doğumhanedeki ekibin, titiz çalışması yer alıyor.<br>DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Mehmet ÇINARErol AKKIR<br>2020-06-26 17:55:04<br>

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