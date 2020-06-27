Alanya'da sınav gecesi havai fişek rezaleti

Antalya'nın Alanya ilçesinde hayatının en önemli sınavına girmek için erkenden uyuyan üniversite öğrencileri, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından atılan havai fişeklerle tekrar uyandı. Olayla ilgili Alanya Kaymakamlığı ise soruşturma başlattı.

İlçede yaşayan 18 bin 93 üniversite öğrencisi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için son hazırlıklarını tamamlayarak erkenden uykuya daldı ancak havai fişek rezaletiyle şok yaşadı. Alanya’nın yüksek kesimlerinde yasak olmasına rağmen saat 00.00 sıralarında kişi veya kişiler tarafından havai fişeklerler atıldı. Aşırı sesten dolayı öğrencilerin uykusu bölünürken, çok sayıda vatandaş ise sosyal medya üzerinden duruma tepki gösterdi.

Kaymakam Harputlu: “Gerekli işlem yapılacak”

Alanya Kaymakamlığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, bu kişilerin bir an önce tespit edilerek gerekli işlemleri yapacağını aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.