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Bisikletiyle gezen engelliyi köpek ısırdı

DHA

Adem AKALANVeli KÖKEN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, yüzde 94 engelli serebral palsi hastası Ahmet Ortaarmutçu (30), babasının yaptığı üç tekerlekli bisikletle gezerken köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredekilerin yardımıyla köpeklerden kurtulan Ortaarmutçu'ya, 4 doz tetanos ve kuduz aşısı yapıldı. Uzmanlar, 'Saldıran veya havlayan köpeklerin yanından sakin bir şekilde yürüyüp gidin' önerisinde bulundu. Olay, geçen günlerde Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Eski Lara Yolu üzerinde meydana geldi. 2 günlükken geçirdiği havale sonucu serebral palsi rahatsızlığı bulunan Ahmet Ortaarmutçu,...

Bisikletiyle gezen engelliyi köpek ısırdı

<br>Adem AKALANVeli KÖKEN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, yüzde 94 engelli serebral palsi hastası Ahmet Ortaarmutçu (30), babasının yaptığı üç tekerlekli bisikletle gezerken köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredekilerin yardımıyla köpeklerden kurtulan Ortaarmutçu'ya, 4 doz tetanos ve kuduz aşısı yapıldı. Uzmanlar, 'Saldıran veya havlayan köpeklerin yanından sakin bir şekilde yürüyüp gidin' önerisinde bulundu.<br>Olay, geçen günlerde Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Eski Lara Yolu üzerinde meydana geldi. 2 günlükken geçirdiği havale sonucu serebral palsi rahatsızlığı bulunan Ahmet Ortaarmutçu, babasının yaptığı 3 tekerlekli özel bisikletiyle dışarı çıktı. Araba direksiyonlu bisikletiyle bir süre gezen Ortaarmutçu, köpeklerin saldırısına uğradı. Çevrede bulunanlar duruma hemen müdahale ederken, köpeklerden biri yüzde 94 engeli bulunan genci sol baldırından ısırdı. Ahmet Ortaarmutçu, köpeklerin kendisini ısırmasından sonra eve giderken, durumu babasına anlattı. Babası İbrahim Ortaarmutçu (58), oğlunu en yakın sağlık kuruluşuna götürdü. Burada Ahmet Ortaahmutçu'ya 4 doz tetanos aşısı yazıldı.<br>'DAHA ÖNCE DE KÖPEK SALDIRDI'<br>Oğlunun engelli olmasına rağmen bisikletiyle bağımsız bir şekilde gezebildiğini ifade eden İbrahim Ortaahmutçu, "Oğlum serebral palsi hastası, yüzde 94 de engeli var. Ahmet'in özel yapım bisikleti var ve onunla istediği şekilde rahatlıkla gezebiliyor. Köpekler daha önce de Ahmet'e saldırdı. O köpekle oğlumu arkadaş ettik ve şu an o köpeğe de bakıyoruz. Son olayda ise Ahmet bisikletine binerek evden çıktı. Eve geldiğinde bacağında yara vardı. 'Ne oldu' diye sorduğumuzda köpeğin saldırdığını ve vatandaşların yardım ettiğini söyledi. Biz de hemen hastaneye gittik. Tetanos ve kuduz aşısı yaptılar" diye konuştu.<br>'ÇOCUĞUMUZ RAHATÇA SOKAĞA ÇIKSIN'<br>Belediyeden saldırgan köpeklere karşı bir çözüm istediklerini söyleyen Ortaarmutçu, "Belediyemiz bu sokak köpeklerine bir çözüm bulsun ki çocuğumuz rahatça sokağa çıkabilsin" dedi.<br>'BİSİKLETLE TUR ATARKEN KARŞIMA ÇIKTILAR'<br>Saldırıya uğrayan Ahmet Ortaarmutçu ise, "Beni görünce her zaman havlayan iki köpek var. Geçen akşam bisikletimle tur atarken karşıma çıktılar. Ben onlara seslenirken bana saldıranlardan biri ısırdı. Ben köpekleri çok severim ama her yer köpek dolu. Belediyeden bu konuya çözüm bulmasını istiyorum. Çünkü adım başı köpek dolu" diye konuştu.<br>SOKAK KÖPEKLERİ AİLENİN ETRAFINI SARDI<br>Sokak köpeklerinin korku saldığı bir başka yer ise Döşemealtı ilçesi oldu. Akşam saatlerinde ilçe merkezinde gezintiye çıkan iki aile, Belediye Kavşağı olarak da bilinen Cumhuriyet Caddesi ile Atatürk Caddesi'nin kesiştiği noktada bir anda çevrelerini saran ve havlayarak onlara doğru yaklaşan sokak köpekleriyle karşı karşıya kaldı. Büyükler soğukkanlı olmaya çalışırken, yanlarında bulunan küçük kız çocuğu korkudan ne yapacağını şaşırdı. Çevrelerini saran ve yanlarına kadar sokularak havlayan köpekleri gören küçük kız, annesine sarılarak kendini korumaya çalışırken elindeki balonu da köpeklerden korumak için büyük çaba sarf etti. Gruptaki bir erkeğin köpeklerin üzerine doğru hamle yaparak onları püskürtmesi sonrası rahat nefes alan aileler, olay yerinden uzaklaştı.<br>İŞ ADAMINA DA SALDIRDILAR<br>Sokak köpekleri, geçen aylarda bir iş adamına saldırıp ısırmıştı. Wise Beoutique Spa & Hotel kurucusu turizmci İlker Balbay, eski Lara yolunda sabah koşusu yaptığı sırada 5 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerin çeşitli yerlerinden ısırdığı Balbay, çevredekilerin de yardımıyla kurtulmayı başardı. İlker Balbay olaydan sonra hastaneye giderek tedavisini yaptırdı. Yaşadıklarını anlatan iş adamı Balbay, kendisinin iyi bir hayvansever olduğunu, evcil hayvanları olduğunun altını çizdi, "Yurt dışında sokakta hayvan göremezsiniz ama burada bizler sokak hayvanlara sahip çıkıyoruz. Bu güzel bir durum ancak çocuğumun veya anne babamın başına gelebilirdi" dedi. Balbay, "Sokak köpekleri grup halinde olunca saldırıyor. Bu hayvanların da duyguları var, rehabilite edilmeli. Sokakta yürürken bile çekiniyorum, dikkatli olmak zorundasınız" diye konuştu.<br>'SOKAK KÖPEKLERİNE TEKME ATIYORLAR'<br>Çağlayan Mahallesi Eski Lara Yolu üzerindeki Düden Park'ta 3 yaşındaki kızı Hüma ile gezen öğretmen Özden Coşkun ise yanlarına gelen bir sokak köpeğini sevdi ve besledi. Kendisinin bisikletle parka geldiğini, hiç sokak köpeği saldırısı ile karşılaşmadığını söyleyen Özden, "Biz seviyoruz ve bize zarar verdiklerini görmedim. Sabahleyin bu bölgeden geçen bisikletliler ya korktukları için ya da zevk için köpeklere tekme atıyor. Bu hayvanlar da doğal olarak bu yüzden saldırıyor olabilir. Keşke insanlar sokak köpeklerine zarar vermese" yorumunu yaptı.<br>'FAZLA HAREKETİ KÖPEKLER TEHDİT OLARAK ALGILAR'<br>Uzman Veteriner Hekim Asude Gizem Özsoy, sokak köpeklerinin korumalı ortamdan doğup büyüdükten sonra sokağa çıktığını, her türlü tehdide karşı koruma içgüdüsünde olduğunu söyledi. "Bu içgüdü, 'Ya kaç' ya da 'saldır'. Kaçan köpek göremiyoruz" diyen Özsoy, "Çünkü koloni halinde yaşamaya atalarından beri alışıklar. Bir koloni olunca bu kez atağa geçiyorlar. Çok gürültü, çok fazla hareket tehdit oluşturduğu için saldırma pozisyonuna geçiyorlar. Bu durum da insanları ürkütüyor. Korkan kişi daha fazla hareket edip kaçtığı için bu kez peşine düşüyor" dedi. Veteriner Özsoy, "Saldıran veya havlayan köpeklerin yanından sakin bir şekilde yürüyüp gidin" diyerek, bunun köpekten korunmanın en etkin yolu olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALANVeli KÖKEN<br>2020-06-27 08:19:18<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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