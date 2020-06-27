Dualarıyla ailelerin yüreğine su serpti, gözleri sürekli sınava yetişemeyecek gençleri aradı YKS sınavında görevli öğretmenin davranışları, ailelerin takdirini kazandı Gençler için dua eden öğretmen, kapıların kapanmasına 5 dakika kala okul etrafında geç kalan öğrenci var mı diye kontrol etti

Antalya’da üniversite giriş sınavında (YKS) öncesinde okulda görevli olan bir öğretmenin öğrenciler için dua edişi ile velilere karşı tutumu takdir kazandı. Velilere sosyal mesafe konusunda kibarca uyarıda bulunan öğretmen, kapıların kapanmasına 5 dakika kala ise dışarıda kalan öğrenci olup olmadığını ara sokaklara dahi bakarak kontrol etti, süre dolduktan sonra okul kapısını onlara yine dua ederek kapadı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Antalya’da da bugün saat 10.15’te üniversite giriş sınavı (YKS) başladı. İlk sınav olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için ter dökecekler adaylar, sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte okullara gelmeye başladı. Kepez ilçesi Sefa Akın Ortaokulunda sınava girecek adayların kısmi sokak kısıtlamasından dolayı rahat bir şekilde okullara ulaştıkları görüldü. Bazı ailelerin de sınava giren çocukları için dualar okuduğu gözlendi. Kapıların kapanmasına dakikalar kala okul önüne çıkan bir görevli öğretmenin davranışları ise velilerin takdirini kazandı.



“Tedirgin olmayın”

Okulun dış kapısına çıkıp, gerek korona virüs gerek sınav kaygısı bulunan ailelere seslenen öğretmen, “Çocuklarınızın hepsine başarılar diliyoruz. Allah hepsinin yanında ve yardımcısı olsun. Umarım gönüllerine göre olur. Biz elimizden geleni yapıyoruz, tedirgin olmayın. Sizden tek ricam; dışarıda da olsa, belki bizim sorumluluğumuz değil ama sosyal mesafeye dikkat ederseniz, hem toplumu hem kendinizi korumuş olursunuz.” dedi.



Okul etrafına bakarak aday var mı diye kontrol etti

Sınava giriş kapılarının kapatılmasına 5 dakika kala tekrar kapıya yönelen öğretmen, bu sefer uzun süre etrafta öğrenci aradı. Ara sokaklara dahi bakan öğretmenin bu davranışı da vatandaşların takdirini kazandı. Sürenin dolmasıyla birlikte bu sefer kapıya yönelen öğretmen, “Allah hepsinin yardımcısı olsun” diyerek kapıyı kapadı.

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