Manavgat'ta orman yangını

<br>Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 500 metrekarelik ormanlık ve 1,5 dönümlük sazlık zarar gördü.<br>Manavgat'ın Titreyengöl mevkisinde Sorgun Ormanı'nın tarlalarla olan kenarında bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Ormanın kenarında başlayan ve sazlık alana da sıçrayan yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait helikopter, 2 ilk müdahale aracı, arazöz, su ikmal aracı, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait 2 arazöz ve 39 çalışan tarafından müdahale edildi. Yangında 500 metrekarelik ormanlık alan ve 1,5 dönümlük sazlık alan zarar gördü. Kısa sürede söndürülen yangının, sigara izmariti sebebiyle çıktığı değerlendiriliyor. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-06-27 16:20:28<br>

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