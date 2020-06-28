Sınavdan önce de ter döktüler Antalya'da YKS ikinci oturum heyecanı Sürücü belgesiyle sınava giremeyen bazı öğrenciler,kimliklerini tekrar alıp koşarak geldikleri okula 1 dakika kala yetişti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sınavdan önce de ter döktüler Antalya'da YKS ikinci oturum heyecanı Sürücü belgesiyle sınava giremeyen bazı öğrenciler,kimliklerini tekrar alıp koşarak geldikleri okula 1 dakika kala yetişti

İHA

Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu bugün başladı. Oldukça heyecanlı gözüken adaylar, okulların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sınava sürücü belgesiyle gelip geri gönderilen bir adaysa, kimliğini aldıktan sonra sınava yetişmek için okul dışında da ter döktü.

Sınavdan önce de ter döktüler Antalya'da YKS ikinci oturum heyecanı Sürücü belgesiyle sınava giremeyen bazı öğrenciler,kimliklerini tekrar alıp koşarak geldikleri okula 1 dakika kala yetişti

Antalya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu bugün başladı. Oldukça heyecanlı gözüken adaylar, okulların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sınava sürücü belgesiyle gelip geri gönderilen bir adaysa, kimliğini aldıktan sonra sınava yetişmek için okul dışında da ter döktü.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Antalya’da da YKS’nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. 10.15'te başlayan sınav öncesinde Muratpaşa ilçesi İstiklal Ortaokulu önünde gençler ve aileleri yoğunluk oluşturdu. Son notlarını okuyarak sınava hazırlanan adayların oldukça heyecanlı oldukları gözlendi. Adayların aileleri de çocuklarını sakinleştirmeye çalıştı. Sınav saati yaklaşınca okul içerisine giren gençler, sosyal mesafe kuralına uygun bir biçimde içeriye alınmaya başlandı. Havanın sıcak oluşundan dolayı güneşte sıra bekleyen gençlerin zor anlar yaşadıkları gözlendi. Okul içerisindeki stantta ellerini dezenfekte eden adaylar, maskelerini de takarak okul içerisine alındı. Adaylar arasında sadece gençler de yer almadı. 40’lı yaşlardaki bir kadın da gençlerin arasında sıraya girerek sınav heyecanını yaşadı.
Sınava dakikalar kala sürücü belgesiyle gelip geri gönderilen bir adaysa, tekrar okul dışına çıkıp kimliğini yakın bölgedeki ailesinden aldı. Kapının kapanmasına bir dakika kala koşmaya başlayan genç adam, sınav öncesi de ter döktü.
Saat 13.15’te bitecek sınav sonrası gençler, 15.45’te de Yabancı Dil Testi’ne (YDT) girecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya’da 27 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı
YEREL HABERLER Alanya’da 27 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi ...
Alevler 750 adet saman balyasını kül etti
YEREL HABERLER Alevler 750 adet saman balyasını kül etti
Kepez ParkFuntastic’in ters evi ziyaretçi için gün sayıyor
YEREL HABERLER Kepez ParkFuntastic’in ters evi ziyaretçi için gün ...
Kepez'e devasa yollar
YEREL HABERLER Kepez'e devasa yollar
Balkondan düşen turizmci, ağır yaralandı
YEREL HABERLER Balkondan düşen turizmci, ağır yaralandı
Dualarla sınava girdiler
YEREL HABERLER Dualarla sınava girdiler
Başkan Uysal, “ Daha az ilgi gören amatör spor branşlarını korumak istiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Uysal, “ Daha az ilgi gören amatör spor ...
Konyaaltı Sahili’nde 112 Acil Sağlık hizmeti 1 Haziran’dan bugüne kadar itibariyle yaklaşık 150 vakaya müdahale etti
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili’nde 112 Acil Sağlık hizmeti 1 ...
Motosikletli sağlıkçılar, plajda
YEREL HABERLER Motosikletli sağlıkçılar, plajda
Bu restoranda mantarsız yemek yok
YEREL HABERLER Bu restoranda mantarsız yemek yok
Belek'te caretta caretta yuvası, 900'e ulaştı
YEREL HABERLER Belek'te caretta caretta yuvası, 900'e ulaştı
'Karakolbot'tan 'maske' ve 'sosyal mesafe' uyarısı
YEREL HABERLER 'Karakolbot'tan 'maske' ve 'sosyal mesafe' uyarısı
Evden kaçan kızına 'sensiz ben nefes alamam' diye seslendi
YEREL HABERLER Evden kaçan kızına 'sensiz ben nefes alamam' diye ...
Konyaaltı Sahili'nde yasak ve sonrası
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili'nde yasak ve sonrası
Başkan Erarslan: "Türkiye'de aktif fay sayısı 500'ün üzerinde ve 5'in üzerinde deprem üreten fay var" Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Engin Erarslan: "Ülkemizdeki birçok yerleşim birimi ve megapol şehir fay hatları ve bu hatlardan etkilenecek zonlar üzerindedir" "Afetlerin felaketlere dönüşmemesi için felaket öncesi önlemlerin alınması vicdani ve sorumluluk gerektiren zorunlu bir görevdir"
YEREL HABERLER Başkan Erarslan: "Türkiye'de aktif fay sayısı 500'ün ...
Balkonda mahsur kalan yaşlı kadınla kızını itfaiye kurtardı İtfaiye ekiplerine seslenerek, “Oğlum sizi de işinizden alıkoyup, yorduk" dedi
YEREL HABERLER Balkonda mahsur kalan yaşlı kadınla kızını itfaiye ...
Balkonda mahsur kalan anne ile kızını itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Balkonda mahsur kalan anne ile kızını itfaiye ...
Manavgat'ta orman yangını
YEREL HABERLER Manavgat'ta orman yangını
Manavgat'ta orman yangını 500 metrekarelik orman ve bin 500 metrekarelik sazlık alan zarar gördü Aynı bölgede 1 yıl sonra çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Manavgat'ta orman yangını 500 metrekarelik orman ve ...
Kaldırım çalışmasına itiraz ederken, yolun yarısının arsadan geçtiğini öğrendi
YEREL HABERLER Kaldırım çalışmasına itiraz ederken, yolun yarısının ...
Birlikte YKS'ye giren baba ve oğlunun hedefi makine mühendisliği
YEREL HABERLER Birlikte YKS'ye giren baba ve oğlunun hedefi makine ...
Çocukların çakmakla oyunu faciaya neden oluyordu Büyük korku yaşayan afacanları çevredeki vatandaşlar su vererek sakinleştirmeye çalıştı.
YEREL HABERLER Çocukların çakmakla oyunu faciaya neden ...
Uçuşlarda ameliyathane hijyeni SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Fevzi Çalışkan: "Tüm uçaklarda ameliyathanelerde kullanılan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filtreleme sistemi bulunuyor" "Bu filtreler uçak içindeki havayı her üç dakikada bir temizliyor ve Korona virüs dahil bilinen tüm virüslere karşı yüzde 99.9 oranında başarıya sahip"
YEREL HABERLER Uçuşlarda ameliyathane hijyeni SunExpress Genel Müdür ...
‘Dur’madığına pişman oldu Polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 6 bin 200 TL para cezası kesildi Plastik sahte plaka takılı otomobilin sürücüsü, gazetecilere ‘Çekme. Esnafız kardeşim’ diyerek tepki gösterdi
YEREL HABERLER ‘Dur’madığına pişman oldu Polisin dur ihtarına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X