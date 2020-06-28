Dominik Cumhuriyeti'nde uğradığı saldırı sonucu 24 yaşında hayatını kaybeden Survivor ekibinden kameraman Alper Baycın'ın annesi, oğlunun ölüm yıl dönümünde mezarı başında gözyaşı döktü. Oğluyla ölmeden iki gün önce telefon görüşmesi yaptığını anlatan Aynur Baycın, “Biz bankamatiğe gidip de hiç maaşımızı almadık. Acun abi izin vermiyor. O zaten maaşımızın dışında her hafta bize harçlık veriyordu. Maaşınızı Türkiye’ye döndüğünüz zaman yüksek lisans ya da evlilik, başka bir iş için harcarsınız diye bizi hiç bankamatiğe göndermiyor’ demişti” dedi.

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