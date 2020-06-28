Seyir halindeki motosiklet, alev alev yandı

<br>Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da 3 tekerlekli motosiklet, seyir halindeyken, alev topuna döndü. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında motosiklet, kullanılamaz hale geldi.<br>Kepez ilçesi Hasan Doğan Stadyumu arkasında, Sabriye Gökçe'nin kullandığı 3 tekerlekli motosiklet, saat 12.00 sıralarında yanmaya başladı. Hemen motosikletten inen Gökçe, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Alevlerin sardığı motosiklet, kullanılamaz hale geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN<br>2020-06-28 14:49:22<br>
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