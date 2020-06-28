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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya sahillerinde caretta carettaların yumurtlama dönemi sürüyor

İHA

Antalya sahillerinde caretta carettaların yumurtlama dönemi sürüyor

Nesli tehlike altında bulunan caretta carettalar Antalya’nın Alanya ilçesindeki sahillere yumurtalarını bırakmayı sürdürürken, bir kaplumbağanın o anları ise vatandaş kamerasına yansıdı.
Alanya’da sahile gelen caretta carettalar mayıs ayı itibariyle, yumurtalarını kazdıkları 5060 santimetrelik çukurlara bırakmayı sürdürüyor. Yumurtlama dönemin başlamasıyla Alanya Doğa Milli Parklar Mühendisliği, Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği ile hayvan severler tarafından ilçedeki plajların 15 farklı noktasında yaklaşık 100 caretta caretta yuvası kafesler konularak koruma altına alındı. Yavrular, yumurtadan yaklaşık 50 gün sonra çıkarak denize ulaşacak.
Alanya’nın Yeşilöz Sahili’ne gelerek yumurtalarını bırakan bir caretta caretta ise vatandaşın kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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