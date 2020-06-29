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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

40 derecede ekmek mücadelesi

DHA

40 derecede ekmek mücadelesi

<br>Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)`YENİ normal´ hayat tarzıyla beraber Antalya Konyaaltı Sahili'ne vatandaşlar akın akın gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar sahile serinlemek için gelirken, satıcılar ise 40 dereceyi bulan sıcak havaya rağmen sahilde günde 4550 kilometre yürüyerek, ekmek parasını kazanmaya çalışıyor.<br>Turizm şehri Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, normalleşme adımları sonrasında kalabalık her geçen gün artıyor. Hava sıcaklığının günden güne arttığı Antalya'da, kimi vatandaşlar serinlemek için Akdeniz'in serin sularına girerken, kimileri sıcak hava altında ekmek parası kazanmaya çalışıyor. Konyaaltı Sahili'nde vatandaşlar arasında dolaşarak simit, midye ve deniz ürünü satan bazı satıcılar, günde 45-50 kilometre yürüyor. Satıcılar, yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcak havada sırtladıkları deniz malzemeleri, midye ve simit tezgahlarıyla akşama kadar sahilde yürüyor. Sahile gelen vatandaşlara hizmet veren satıcılar, gün boyu ekmek parası kazanmaya çalıştıklarını ve işleri iyi giderse kendilerinin de akşam saatlerinde denize girdiklerini ifade etti.<br>'45-50 KİLOMETRE YÜRÜYORUM'<br>Konyaaltı Sahili'nde deniz malzemeleri satan Lütfü Çetin, "İnsanlar tatile geliyor. Ben burada ekmek paramı kazanmaya çalışıyorum. Çok şükür koronavirüse rağmen sezon açıldı. Satışlarımız da iyi gidiyor. Sabah 8'de gelip, akşam 8'de gidiyorum. Ortalama 45-50 kilometre yol yürüyorum. Yoruluyorum ama yapacak bir şey yok, ekmek parası. İşim iyi giderse ben de denize giriyorum ama iyi gitmezse sahilde ürünlerimi satmak için dolaşmaya devam ediyorum" dedi.<br>'SİMİTLER BİTMEDEN DENİZE GİREMİYORUM'<br>Sahilde simit satarak para kazanmaya çalışan Eyüp İpek, "Koronavirüs nedeniyle sezon geç açıldı. Ben de ekmek paramı kazanmak için sahile simit satmaya geldim. Sabahtan akşama kadar simitlerimi satmaya çalışıyorum. Günde 40-50 kilometre yürüyorum. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Denize simit bitmeden giremiyorum. Akşamları simitlerimi satınca giriyorum. Çalıştığımız için gün ortasında ya da sabah saatlerinde denize giremiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN<br>2020-06-29 08:18:01<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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