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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor yenilmezlik rekorunu kırdı

İHA

Süper Lig'de son 11 karşılaşmasını kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, Gaziantep FK deplasmanından aldığı 1 puanla tarihinin en uzun yenilmezlik rekorunu kırdı.

Antalyaspor yenilmezlik rekorunu kırdı

Süper Lig'de son 11 karşılaşmasını kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, Gaziantep FK deplasmanından aldığı 1 puanla tarihinin en uzun yenilmezlik rekorunu kırdı.
Süper Lig’in ikinci yarısına Tamer Tuna yönetiminde başlayan Antalyaspor, Lukas Podolski, Adis Jahovic, Sinan Gümüş,Ersan Adem Gülüm ve Kudriashov gibi önemli yıldızları transfer etti. Ligin ikinci yarısına sahasında 30’lık Göztepe yenilgisiyle başlayan Antalyaspor, ardından gelen 11 lig karşılaşmasında yenilgi yüzü görmedi.
Ligin 29. haftasında dün konuk olduğu Gaziantep FK ile 11 berabere kalan Antalyaspor, 11 maçlık yenilmezlik rekoruna ulaştı. Bu puanla Antalyaspor tarihinde en uzun yenilmezlik serisine ulaşmış oldu.
En son 20062007 sezonunda 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan kırmızıbeyazlılar, Gaziantep FK deplasmanından aldığı puanla kulüp tarihinde en uzun yenilmezlik rekoruna imza attı.

"11 maçta 23 puan"
Kırmızıbeyazlılar son 11 maçında 6 galibiyet 5 beraberlik elde etti.
Güney ekibi, son 11 maçında Yukatel Denizlispor'u 30, Kasımpaşa'yı 31, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 21, Demir Grup Sivasspor'u 10, Beşiktaş'ı 21 ve Çaykur Rizespor'u 31 yenerken, İttifak Holding Konyaspor'la 00, Hes Kablo Kayserispor'la 22, Fenerbahçe'yle 22,Gençlerbirliği’yle 11 ve Gaziantep FK’le 11 berabere kalarak, hanesine 23 puan yazdırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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