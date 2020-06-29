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Eşini kezzapla öldüren kocaya indirimsiz müebbet (Tekrar)

DHA

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, geçen yıl eski eşi Asiye Güzel'in (45) yüzüne kezzap atarak, ölümüne neden olan Bünyamin Bardakçı (54), ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme heyeti, son sözü "Adaletinize sığınıyorum" olan sanığa indirim uygulamadı. Konya'da oturan otobüs şoförü Bünyamin Bardakçı ve Asiye Güzel, anlaşamadıkları gerekçesiyle 19 yıllık evliliklerini 3 yıl önce bitirdi. Sürekli şiddet gördüğü iddia edilen 3 çocuk annesi Asiye Güzel, eski eşinden uzaklaşmak için Antalya'nın Alanya ilçesine taşındı. Turizm tesisinde çalışmaya başlayan Asiye Güzel, eski eşi...

Eşini kezzapla öldüren kocaya indirimsiz müebbet (Tekrar)

<br>Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, geçen yıl eski eşi Asiye Güzel'in (45) yüzüne kezzap atarak, ölümüne neden olan Bünyamin Bardakçı (54), ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme heyeti, son sözü "Adaletinize sığınıyorum" olan sanığa indirim uygulamadı.<br>Konya'da oturan otobüs şoförü Bünyamin Bardakçı ve Asiye Güzel, anlaşamadıkları gerekçesiyle 19 yıllık evliliklerini 3 yıl önce bitirdi. Sürekli şiddet gördüğü iddia edilen 3 çocuk annesi Asiye Güzel, eski eşinden uzaklaşmak için Antalya'nın Alanya ilçesine taşındı. Turizm tesisinde çalışmaya başlayan Asiye Güzel, eski eşi tarafından burada da rahatsız edilince Antalya'ya yerleşti. Eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Asiye Güzel, bir süre sonra başkasıyla dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Haberi alan Bünyamin Bardakçı, geçen yılın Mayıs ayında, Konya'dan Antalya'ya geldi. Bardakçı, 1 Haziran 2019 günü saat 07.00 sıralarında, Asiye Güzel'in Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde oturduğu sokağa gelerek, beklemeye başladı. Bünyamin Bardakçı, işe gitmek için evden çıkan eski eşine arkadan yaklaşıp, yüzüne kezzap atarak, kaçtı. Yüzünün büyük kısmı yanan Asiye Güzel'in çığlıklarını duyanlar, yardımına koştu. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Güzel, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yüzünün yanı sıra kezzabın etkisiyle üzerindeki giysileri de eriyen Asiye Güzel'in göğüs bölgesinde de derin yanıklar oluştu.<br>2 AY SONRA ÖLDÜ<br>Olaydan sonra kaçan Bünyamin Bardakçı, 2 Haziran'da yaşadığı Konya'nın Çumra ilçesine giderek, polise teslim oldu. Bardakçı, işlemlerinin ardından Antalya'ya getirildi. İfadesinde çok pişman olduğunu, anlık kızgınlıkla saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia eden Bardakçı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Vücudunun yaklaşık yüzde 60'ında yanık oluşan Asiye Güzel ise tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde 2 Ağustos'ta yaşamını yitirdi.<br>Bünyamin Bardakçı, 'eşi kasten öldürmek' suçlamasıyla Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşmasına, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada sadece sanık avukatı yer aldı. Savcı daha önce verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığın 'eşi kasten öldürmek'ten cezalandırılmasını talep etti.<br>'KEŞKE O BENİ ÖLDÜRSEYDİ'<br>Bünyamin Bardakçı savunmasında, 19 yıllık eşini öldürme kastı olmadığını belirterek, "O benim çocuklarımın annesiydi. İyikötü günlerimiz oldu. Kendisini çok severdim. Allah rahmet eylesin. Önce Allah'a sonra sizin adaletinize güveniyorum. Çok ama çok pişmanım. Keşke o beni öldürseydi. Ben ona zarar vermek için Antalya'ya gelmedim" diye konuştu.<br>Mahkeme başkanının son sözünü sorduğu Bünyamin Bardakçı, "Adaletinize sığınıyorum" dedi.<br>Mahkeme heyeti, sanığı 'eşi kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezada indirime de gitmedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya <br>2020-06-29 11:10:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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