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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya’da feci kaza: 1 ölü, 2’si çocuk 3 yaralı

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu aynı aileden 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Alanya’da feci kaza: 1 ölü, 2’si çocuk 3 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu aynı aileden 1 kişi yaşamını yitirdi, 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Alanya’nın kırsalındaki Şıhlar Mahallesi’nde meydana geldi. Konya’nın Taşkent ilçesinden Alanya’nın merkezine seyir halinde olan Rauf Şipleme’nin (46) kullandığı 07 AZK 02 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Şipleme yaşamını yitirdi, araçta bulunan eşi Pervin Şipleme (33) ile çocukları Hira Nur Ş. (8) ve Ali Talha Ş. (6) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla yaralı Hira Nur Ş. ve Ali Talha Ş.’i Hadim Devlet Hastanesine Pervin Şipleme’yi ise Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Hastanelerde tedaviye alınan 3 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerinde yaşamını yitiren Rauf Şipleme ise savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Buradaki işlemlerinin ardından Şipleme’nin bugün Antalya Şehir Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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