Kamyonet, şarampole yuvarlandı; sürücü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı

Kezzapla saldırdığı eski eşinin ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis cezası

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<br>Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü Rauf Şipleme (46) yaşamını yitirirken, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.<br>Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Alanya'nın Şıhlar Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'nın Taşkent ilçesinden Alanya'ya giden Rauf Şipleme'nin kullandığı 07 AZK 02 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada Rauf Şipleme, yaşamını yitirirken, araçta bulunan eşi Pervin Şipleme (33) ve çocukları Hira Nur (8) ve Ali Talha (6) Şipleme ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve çocukları, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı. Rauf Şipleme'nin cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Rauf Şipleme'nin bugün Antalya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK<br>2020-06-29 11:36:56<br>

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