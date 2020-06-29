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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis, tövbe edince yardım ettiği hırsızı yine aynı suçtan yakaladı

DHA

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir apartman önündeki kilitli bisikleti çalmaya çalışan Hüseyin B. (40), polis tarafından yakalandı. Hüseyin B.'nin bir süre önce yine hırsızlık suçundan yakalandığı, tövbe etmesi üzerine polislerin aralarında para toplayıp, yardım ettikleri ortaya çıktı. Polisi alarma geçiren hırsızlık olayı, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Apartman önünde kilitli bisikletin çalındığı ihbarını alan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede şüpheli Hüseyin B.'yi...

Polis, tövbe edince yardım ettiği hırsızı yine aynı suçtan yakaladı

<br>Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir apartman önündeki kilitli bisikleti çalmaya çalışan Hüseyin B. (40), polis tarafından yakalandı. Hüseyin B.'nin bir süre önce yine hırsızlık suçundan yakalandığı, tövbe etmesi üzerine polislerin aralarında para toplayıp, yardım ettikleri ortaya çıktı.<br>Polisi alarma geçiren hırsızlık olayı, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Apartman önünde kilitli bisikletin çalındığı ihbarını alan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede şüpheli Hüseyin B.'yi yakaladı. Sağlık kontrolü sonrasında Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Hüseyin B.'nin, kısa süre önce aynı suçtan yakalandığı, hakkında 15 ayrı hırsızlık olayından işlem yapıldığı, polisin önünde bir daha hırsızlık yapmayacağına dair tövbe ettiği kaydedildi. Hüseyin B.'nin tövbe etmesi üzerine polislerin aralarında bir miktar para toplayıp, verdikleri ortaya çıktı. Hüseyin B.'nin, sonrasında çıkarıldığı adliyede serbest bırakıldığı belirtildi.<br>Son hırsızlık olayıyla ilgili ifadesi alınan Hüseyin B., ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-06-29 14:04:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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