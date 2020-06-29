Cinayetin görgü tanığı dehşet anını anlattı

<br>Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, Celil Dumanlı'nın (51), eşi ile telefon görüşmeleri olduğunu iddia ettiği Bayram Kır'ı (38) öldürdüğü olayın görgü tanığı Sakine Yüksel, "Celil sessizce arkadan yaklaştı ve elindeki tabancayı Bayram'ın ensesine dayadı" dedi.<br>Cinayet, geçen yıl 6 Ekim günü saat 21.30 sıralarında, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Celil Dumanlı'nın eşi S.D., olaydan bir süre önce evi terk etti. Engelli 2 çocuk babası Dumanlı, 3546 Sokak üzerinde, evinin bahçesinde oturan Bayram Kır'ı gördü. Hızla evine giden Dumanlı, tabancasını alıp geri geldi. Dumanlı'nın adliyede şoförlük yapan Kır'a doğrulttuğu tabanca tutukluk yaptı. Bayram Kır koşarak kaçmaya başladı. Ancak Celil Dumanlı, peşinden koştuğu Kır'ı, 5 el ateş ederek öldürdü. Evinde yakalanan Celil Dumanlı tutuklandı.<br>Celil Dumanlı hakkında 'kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan dava, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Tutuklu sanık Celil Dumanlı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken öldürülen Bayram Kır'ın annesi Emine Kır ve kardeşi Serpil Metin duruşmada hazır bulundu.<br>Cinayetin tek görgü tanığı Sakine Yüksel, cinayeti anını anlattı. Arı ve Dumanlı'nın komşuları olduğunu söyleyen Sakine Yüksel, "Olay günü ben ve Bayram Ağabey onların evinin önünde çay içiyorduk. Celil Dumanlı sessizce yaklaştı ve elindeki tabancayı Bayram ağabeyin ensesine dayadı. Tetiği çekti ama silah tutukluk yaptı. Bayram ağabeye 'Kaç' dedikten sonra ayrı noktalara doğru kaçtık. Celil, Bayram'ın peşinden koştu. Kısa süre sonra birkaç el silah sesi duydum. Silahın geldiği yöne gittiğimde Bayram ağabey yerde yatıyordu" dedi.<br>Şikayetçi avukatı Rıdvan Yıldız'ın "Celil Dumanlı'nın eşi ile maktul arasında bir şey var mıydı?" şeklindeki sorusuna Sakine Yüksel, "Ben Celil'in eşini tanımam. Ayrıca Bayram ağabey öyle bir insan değil" karşılığını verdi.<br>Mahkeme heyeti, Celil Dumanlı'nın eşi S.D.'nin mahkemeye zorla getirilmesine ve Dumanlı'nın tutukluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN<br>2020-06-29 15:00:06<br>

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